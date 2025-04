Tapiro a Diletta Leotta, la replica all'Abbagnato, Gregoraci single, Mauro Icardi contro Wanda

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'ultima settimana sono stati molti i gossip circolati in rete che hanno destato l'attenzione del pubblico. C'è chi starebbe vivendo una crisi coniugale (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser), chi si difende dell'ex moglie (Mauro Icardi), chi riceve tapiri (Diletta Leotta) e chi si sfoga (Elisabetta Gregoraci).

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Tensioni con Belen

Se fino a poche settimane fa si parlava di gravidanza e fiocco rosa ora in casa Moser - Rodriguez tirerebbe aria di crisi. Da alcune settimane la coppia vive defilata dai social network ma i gossip attorno a loro non smettono di moltiplicarsi e per molti l'assenza da Instagram di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sarebbe un chiaro segnale di crisi. Per il momento si parla solo di voci ma c'è chi è pronto a scommettere che a complicare la situazione sarebbe stata Belen Rodriguez. La sorella di Cecilia avrebbe messo in dubbio l'integrità morale del cognato temendo possibili tradimenti. In realtà il settimanale Chi ha rivelato che Ignazio sarebbe sparito dai radar a causa della morte di Patrick Vettori, un suo caro amico morto in un incidente domestico.

Mauro Icardi, ora è guerra economica contro Wanda: "Vuole proteggere i suoi soldi"

Dopo la guerra per la separazione ora lo scontro tra Wanda Nara e Mauro Icardi si sposta sul piano economico, ma il patrimonio familiare non è al centro della disputa. A legare ancora i due ex coniugi sono infatti i rapporti commerciali. Secondo quanto rivelato dal programma argentino "A la tarde" Wanda risulta tuttora la manager del calciatore ma Maurito intende tagliare tutti i ponti con l'ex. " Vuole proteggere la sua fortuna e fornire protezione economica a China Suarez. Quello che vuole fare è staccare Wanda dagli accordi commerciali, dal suo ruolo di manager, dalla questione della rappresentanza", ha fatto sapere la stampa sudamericana: "Mauro vuole fornire sostegno finanziario a China Suarez, dato che l'attrice vive con lui. Questo sostegno includerebbe voli e viaggi, lo stipendio dei dipendenti e la fornitura di alcuni servizi economici ".

Elisabetta Gregoraci: "Sono single e ho imparato a volermi bene"

Protagonista della copertina dell'ultimo Chi in edicola Elisabetta Gregoraci ha parlato della sua nuova vita senza Nathan (volato a Ginevra per studiare), senza un compagno e con nuovi progetti professionali. " A un certo punto la vita ti toglie le cose tutte insieme. Un figlio che cresce, un amore che finisce, un lavoro che cambia. E tu inizi a pensare che l'unico che non ti abbandonerà mai è il vasetto con la crema di cioccolato", ha confessato la conduttrice, che ha ammesso di essere ancora single e di cercare un uomo che sappia starle accanto più che portarla in giro per il mondo: "A questa età vuoi qualcuno che ti sappia ascoltare quando sei fragile, non soltanto portati in vacanza. Io sono una a cui piace la vita di coppia, andare al cinema, cenare insieme, dormire abbracciati. Ora sto benissimo da sola, ma vorrei una persona che sappia starmi accanto. Un complice ". Che sia una frecciata all'indirizzo del suo ex?

Diletta Leotta, tapiro per le "avance" a Balzaretti

Dopo le "accuse" di Eleonora Abbagnato alla fine è arrivata anche la replica di Diletta Leotta e il merito è di Striscia la notizia. Valerio Staffelli ha intercettato l'inviata sportiva a Milano e ha cercato di fare luce sul caso che è scoppiato dopo l'ospitata dell'étoile a "Obbligo o verità". In studio da Alessia Marcuzzi Eleonora Abbagnato aveva dichiarato di essere stata molto gelosa per gli atteggiamenti che Diletta Leotta aveva avuto con suo marito - Federico Balzaretti - quando entrambi lavoravano per Dazn: " Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa gli facevo le imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c**o in faccia ". Le dichiarazioni avevano scatenato i gossip, ma poi la ballerina era tornata sui suoi passi parlando di semplici "battute". Così Striscia ha voluto vederci chiaro e Diletta Leotta si è difesa in questo modo: " No, ma quando mai?! La malizia sta negli occhi di chi guarda. Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza" . Poi, per sancire la pace, ha fatto una mossa a sorpresa: " Li invito nel mio podcast così creiamo una bella rete tra donne.

Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista". Ma illo ha comunque preso (l'undicesimo per lei in carriera).