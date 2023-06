"Le dimensioni contano". La confessione di Diletta Leotta sul sesso in gravidanza

Il calcio e lo sport sono diventati ormai marginali nella vita di Diletta Leotta. L'inviata di Dazn ha concluso l'ultima stagione calcistica a bordo campo incinta di sette mesi e ora si concentra sull'imminente parto (previsto per agosto) e sulla maternità. Un tema nuovo per lei, che è in attesa del suo primo figlio dal portiere tedesco Loris Karius, ma che ha deciso di affrontare apertamente in un podcast tutto suo "Mamma Dilettante" e persino in radio.

Nell'ultima diretta del programma, che conduce con Daniele Battaglia su radio 105, Diletta Leotta ha fatto molto parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate sul sesso in gravidanza sia dal punto di vista femminile sia da quello maschile. Punzecchiata dal compagno Daniele Battaglia, l'inviata sportiva si è cimentata in alcune riflessioni sul tema della sessualità durante la gestazione. " Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non ha proprio voglia, ma c'è chi invece ne ha tanta", ha detto lei, proseguendo: "Alcuni medici dicono che verso la fine è anche una cosa positiva, che aiuta" .

La provocazione di Battaglia

Visto il tema "caldo", Daniele Battaglia ha colto la palla al balzo per mettere un po' in difficoltà la collega: " Parliamo di posizioni consigliate?". E Diletta Leotta l'ha presa alla larga, cadendo però nel doppio senso: "Secondo me dipende anche dalle dimensioni". Così la reazione del conduttore radiofonico è stata immediata : "Ma di cosa!?" . E la Leotta si è affrettata a precisare: " Della pancia. Le dimensioni della pancia contano ". Senza distogliere l'attenzione sul tema, che al pubblico è piaciuto particolarmente viste le interazioni social al video condiviso dalla pagina Instagram di radio 105, Diletta Leotta ha voluto fare una precisazione: " Una cosa è il punto di vista delle donne e un'altra è quello dell'uomo, quindi del padre ".