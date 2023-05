"Quando sarò mamma...". Diletta Leotta risponde su cori da stadio e volgarità

Il 16 agosto Diletta Leotta potrebbe diventare mamma. Il termine della gravidanza è fissato proprio nel giorno del suo compleanno (" Non so se sia positivo o no. Avere il compleanno in agosto è sfigato, ho sempre festeggiato da sola ", ha confessato) ma intanto - per esorcizzare paure e timori sulla gravidanza - parte con il suo primo podcast "Mamma Dilettante". Intervistata dal Corriere della Sera sulla sua nuova vita, Diletta Leotta ha parlato a tutto tondo della maternità, del rapporto con Loris Karius e del lavoro. Il campionato riprenderà poche settimane dopo il parto, ma lei promette: " Se tutto va bene punto a 'tornare in campo' subito. Magari non ad agosto, ma a settembre immagino di sì ".

Intanto sul terreno di gioco lei c'è ancora nonostante sia entrata nel sesto mese. La pancia ormai è evidente ma Diletta Leotta ha deciso di portare a termine la stagione calcistica. L'ultima giornata di campionato è prevista per il weekend dal 2 al 4 giugno e l'inviata di Dazn sarà a bordo campo per l'ultima volta prima di diventare mamma. Oggi i cori dei tifosi non la toccano più. Le frasi volgari e i fischi di apprezzamento sono acqua passata. " Quelli mi davano fastidio, ma ora i tifosi si sono evoluti, non sono più volgari nei miei confronti", ha confessato al Corriere, aggiungendo: "Migliorerà ancora, divento mamma... la mamma non si tocca ".

Loris Karius e la gravidanza

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano nazionale, Diletta Leotta ha parlato del colpo di fulmine scoccato tra lei e Loris Karius a settembre durante la Fashion Week parigina. La siciliana si trovava nella capitale francese con alcune amiche e a cena in uno dei locali più esclusivi della città ha visto per la prima volta il tedesco: " Quando è entrato ho detto alle mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbè, colpo di fulmine totale. Poi non abbiamo incrociato gli sguardi più di tanto, io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito ".