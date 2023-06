"Dimettiti e vai al mare". Così il fotografo asfalta Sala per il concerto di Fedez

Maurizio Galimberti è un nome molto noto nell'ambiente artistico milanese: è uno dei fotografi di maggior successo del nostro Paese, che con le sue immagini contribuisce a raccontare uno spaccato dell'Italia. Oggi, tramite i social, Galimberti ha denunciato il blocco completo del centro di Milano per il concerto Love Mi organizzato da Fedez. Piazza del Duomo da questa mattina presto è stata bloccata dalle forze dell'ordine per questioni di sicurezza e già dalle prime ore in tantissimi si sono riversati nel salotto di Milano in attesa dell'inizio del concerto. Una situazione che ha fatto infuriare Galimberti, che dai social ha attaccato soprattutto il sindaco Beppe Sala.

" La differenza tra un cantante... Di nome Fedez ed un cavalletto fotografico quale è a Milano?" , si chiede Galimberti, che poi aggiunge: " Il Fedez... Organizza un concerto gratuito con la sua musica di... in Duomo a Milano e 20 mila cristiani sotto il sole cocente, contro tutte le logiche sanitarie, dalle 10 di questa mattina bloccano in modo vergognoso e illegale l'accesso alla piazza e a tutte le attività commerciali, con cordoni di polizia e vigili urbani tipo ghestapo! Una situazione surreale e indegna di Milano ". Una situazione che al fotografo dà piuttosto fastidio, perché troppo spesso le regole comunali incidono sullo svolgimento di lavoro.

" Se tu povero fotografi appoggi il cavalletto in galleria o in piazza duomo per fare una fotografia ti becchi un multone per occupazione e suolo pubblico! Anche per solo 1 minuto ", sottolinea il fotografo, che se la prende soprattutto con il sindaco: " Milano allo sbando totale e il sindaco mi sembra bollito a permettere uno scempio come quello visto oggi !!! Sindaco dimettiti e vai al mare !!! oggi uno schifo ed un caos assurdo !!! Il concerto potevano farlo in aree idonee con servizi annessi !!! uno schifo totale oggi ".

Dalle parole di Galimberti emerge una sensazione di favoritismo nei confronti di Fedez, che non è nemmeno una novità. I Ferragnez sono da sempre portati in palmo di mano dal sindaco Sala, che è evidente abbia un occhio di riguardo nei confronti di Chiara Ferragni e di suo marito. L'organizzazione di Love Mi, ancora una volta dimostra che gli eventi del rapper hanno una rilevanza maggior agli occhi dell'amministrazione rispetto ad altre espressioni d'arte che si effettuano in città.