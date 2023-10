"Direttore artistico di Sanremo". Lo scherzo di Fiorello mette nei "guai" Fedez

"Viva Rai2!" non è ancora cominciato e Fiorello miete già le prime vittime illustri tra scherzi e gag. L'ultimo a finire nel mirino dello showman siciliano è stato Fedez, che a sua insaputa, ha rilasciato dichiarazioni bomba sul prossimo Festival. Peccato che al telefono nella diretta Instagram ci fosse un imitatore e non il vero Fedez, ma ormai il guaio era fatto e siti e quotidiani avevano dato la notizia: " Fedez direttore artistico di Sanremo 2025 ". Ma procediamo con ordine.

Lo scherzo di Fiorello in diretta

In attesa di tornare in onda con le nuove puntate di "Viva Rai2!", Fiorello conduce sui social "Aspettando Viva Rai2!", un format in streaming che assomiglia in tutto e per tutto al programma, che tornerà in onda a partire da novembre. Nella puntata di questa mattina, mentre era al bar con il collega Biggio, Rosario Fiorello si è collegato in diretta con i suoi follower di Instagram e ha accolto così il suo pubblico: " Stiamo chiamando Fedez! ". La chiamata è avvenuta in diretta e Rosario ha incalzato Fedez - o meglio il suo imitatore - con alcune domande sulla prossima ospitata da Fazio: " Cosa ti chiederà?". Il rapper ha così ha sganciato la bomba: " Mi hanno proposto la direzione musicale e penso che accetterò, sai chi presenta? Una donna" .

La smentita social di Fedez

In pochi minuti la dichiarazione rilasciata dal presunto Fedez è diventata di dominio pubblico. Siti di spettacolo e molti quotidiani hanno riportato la notizia dando per vere le dichiarazioni fatte a Fiorello durante la telefonata. Peccato che fosse uno scherzo di Rosario e quando Fedez ha aperto i social si è accorto di essere finito suo malgrado al centro di una fake news. " Mi sveglio e sono su tutti i giornali" , ha esordito in una storia Instagram Federico Lucia, aggiungendo: " Che roba assurda! Sembrava davvero me, parla uguale ". Poi, continuando a registrare storie sull'accaduto, ha spiegato: " Quel pirla di Fiorello ha fatto finta che fossi io al telefono, questo parla come me non mi imita! In più l'amministratore delegato Rai era in trasmissione e ha fatto finta di stare al gioco ". Infine ha precisato: "No, non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025".

Lo sfottò di Rosario Fiorello a Fedez