Disastro Ferragni: ecco quanto sta perdendo l'influencer

L'impero costruito da Chiara Ferragni potrebbe disgregarsi. Il pandoro-gate sta costando caro all'imprenditrice digitale e ogni giorno che passa va sempre peggio. L'immagine dell'influencer appare ormai compromessa e si tratta di un danno incalcolabile per chi vive di apparenza. Se i primi brand sono in fuga, il dolore più grande è legato senza ombra di dubbio al disastro social del suo profilo: persi oltre 200 mila follower nel giro di pochi giorni, con il sentiment positivo in calo di ben 35 punti, passando dal 59% al 24% attuale. Il calo maggiore del sentiment è stato annotato in concomitanza con la diffusione della notizia delle indagini per truffa aggravata. Questo quanto emerso dall'analisi realizzata da SocialData per Adnkronos. Ma non è tutto.

La vicenda legata alla Ferragni ha generato oltre 30 milioni di interazioni su web e social, a testimonianza del grande interesse del popolo della rete. Ma anche Fedez non se la passa bene: il marito dell'influencer ha perso 119 mila follower nell'ultimo mese. Ma la grande débâcle dell'imprenditrice digitale è legata alle interazioni sul profilo Instagram: Ferragni ha fatto registrare un impressionante -20,6 milioni di interazioni nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2023 e l'8 gennaio 2023. Parliamo di un calo del 71 per cento rispetto al periodo precedente. Più contenuto, invece, il flop di Fedez: -3,1 milioni nello stesso periodo. Secondo gli esperti di SocialData, il ribasso è dovuto all'interruzione del flusso di pubblicazione, limitato esclusivamente alle storie. E "l'atteso" ritorno social non ha avuto i risultati sperati.