È morto Burny Mattinson, leggendario animatore della Disney

Dietro gli immortali capolavori della Disney, da Il Re Leone, La bella e la bestia, Aladdin, ma ancora gli iconici La carica dei 101 e Gli Aristogatti, c'era la grande abilità dell'animatore Burny Mattinson, scomparso all'età di 87 anni dopo una breve malattia. Ad annunciarla, proprio la Walt Disney Company, in cui Burny ha lavorato per 70 anni, dando vita ai più grandi film d'animazione che hanno fatto innamorare intere generazioni. " L’abilità artistica, la generosità e l’amore di Burny per la Disney Animation e per le generazioni di narratori che hanno varcato le nostre porte per sette decenni ci hanno reso migliori: artisti migliori, tecnologi migliori e collaboratori migliori. Tutti noi che abbiamo avuto l’onore di conoscerlo e di imparare da lui faremo in modo che la sua eredità continui " si legge nel commovente comunicato firmato da Jennifer Lee di Walt Disney Animation Studios.

Nato a San Francisco nel 1935, fu nel 1940 che Burny guardando Pinocchio uno dei classici Disney, rimase folgorato: " Non appena ho visto quel film, capii subito che quello era il mio sogno: lavorare in questo settore. E ho disegnando ogni giorno per arrivarci ". Giovanissimo e con il solo diploma in mano, bussò alle porte della grande azienda accompagnato dalla mamma, per consegnare il suo portfolio pieno di disegni. Il responsabile della sicurezza visti i suoi giovani, ma interessanti lavori, chiamò il resposabile del personale. Entrò così in azienda, ma non nell' ambito di suo interesse. Burny però non si scoraggiò e pur di far parte del magico mondo dell'animazione accettò, lavorando poi duramente per arrivare nel reparto animazione.

A ricordare quei tempi, Eric Goldberg, grande amico e collega di Mattinson: " Burny era l'uomo del Rinascimento della Disney Animation. Ha fatto letteralmente tutto quello che si poteva fare nello studio: l'assistente animatore, animatore, story artist, produttore e regista di così tanti film che hanno lasciato un segno indelebile ". Da lì in poi non si è più fermato, e grazie il suo supporto artistico, e la sua geniale visione, diede vita ai più grandi successi dell'animazione, vincitori anche di alcuni Oscar.

Nel 2008, proprio dalla Disney ricevette una delle più grandi onoreficenze, e fu insignito del titolo di Disney Legend, come uno dei dipendenti più longevi dell'azienda. Intere generazioni di bambini sono cresciute e si sono emozionate grazie alle sue opere, a cui si dedicava con una passione infinita e un amore che traspariva dalle sue creazione. Nonostante l'età anche recentemente aveva firmato alcuni film come consulente: Strange World, Big Hero 6 e Ralph spacca Internet.