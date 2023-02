"Disorientata...". La madre di Elodie risponde così alla Egonu

" Non mi sento di definire l'Italia un Paese che discrimina in base alla razza ". Così Claudia Marthe, madre della cantante Elodie - in gara al prossimo festival di Sanremo - ha risposto a Paola Egonu. Negli scorsi giorni la pallavolista aveva usato parole forti e provocatorie contro la Meloni e sul razzismo nel nostro Paese, ma alle sue dichiarazioni la madre di Elodie ha replicato sorpresa: " Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi? ".

La donna ha dato una sua personale interpretazione alle dure parole della Egonu, invitando la sportiva a riflettere e a crescere forte delle sue esperienze. " Egonu deve essere rimasta segnata dai singoli momenti brutti. È un peccato", ha dichiarato Claudia Marthe, proseguendo: "A un certo punto bisogna acquisire sicurezza, ci sarà sempre chi ci mette in discussione. Non succede solo perché sei nero o bianco o mulatto. In Italia puoi dire quello che vuoi, sei libero, hai dei diritti".

La lotta contro il giudizio degli altri

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, Claudia Marthe, creola arrivata in Italia negli anni '80, ha puntato l'attenzione più sull'essere giudicati che sul razzismo. " Resto disorientata dalle parole della pallavolista Paola Egonu che non voglio affatto giudicare, ma mi piacerebbe capire", ha detto la donna, tornando sulle dichiarazioni della sportiva, che negli scorsi giorni hanno fatto molto discutere: "Ci sarà sempre chi giudica e non solo la provenienza. O sei troppo grasso o troppo sproporzionato, sei sempre qualcosa. Se si dipende dall'approvazione altrui non ci si muove".

La replica alle parole della Egonu

La pallavolista, che sarà co-conduttrice del prossimo festival di Sanremo, aveva detto: " Mi preoccupa l'idea di far crescere un figlio di pelle nera in questo schifo. E se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora ". Ma la madre di Elodie non si è mai sentita discriminata in Italia, nonostante si sia trovata a combattere le sue battaglie: " Quando è nata, mio suocero cercava una bambina nera nella nursery, gli ho detto: 'È quella, è uscita poco cotta'. Ma io l'ho educata a riconoscere l'ignoranza e a usare l'autoironia ".