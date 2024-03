"Improvvisi e imprevisti. Come sta Loredana Bertè dopo il ricovero

Si prospetta un recupero lungo per Loredana Bertè, tornata a casa dopo il ricovero dei giorni scorsi. La cantante dovrà pazientare per tornare in forma e, almeno per il momento, non le sarà possibile esibirsi in pubblico. L'artista si trova a dover fare i conti con dei disturbi definiti " improvvisi e imprevisti ", pertanto un periodo di tempo per riprendersi è più che mai opportuno.

Cosa è successo

Loredana Bertè aveva accusato un malore lo scorso 11 marzo mentre si trovava a Roma, in attesa di esibirsi in concerto al teatro Brancaccio. A causa di forti dolori addominali, la cantante si era vista costretta a recarsi al pronto soccorso per essere visitata. I medici avevano deciso di ricoverarla, e l'artista era rimasta in degenza fino alla mattinata di mercoledì 13 marzo. Poi, fortunatamente, le dimissioni e il ritorno a Milano. "A causa di problemi acuti all'intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti ", aveva però informato lo staff della cantante.

Alcune date della tournée, dunque, erano state inevitavibilmente rimandate, dando ai fan la possibilità di assistere a un nuovo spettacolo col medesimo biglietto, oppure di essere rimborsati. "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute" , ha commentato la cantante su Instagram, rispondendo anche agli hater che hanno avanzato addirittura dei dubbi sul malessere dell'artista. "Mi hanno fatto una 'terapia d’urto '", ha poi raccontato, riferendosi al ricovero a Roma, "ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere ".

Come sta la cantante

La volontà di rimettersi in piedi c'è tutta, ma servirà pazienza. Malgrado le dimissioni dall'ospedale, Loredana Bertè non può ancora tornare sul palco, tanto che nel corso della giornata di oggi, domenica 17 marzo, sono state annullate altre date del tour. A saltare sono i concerti di Brescia e Torino, slittati al 20 e al 24 maggio. Come sempre chi è in possesso del biglietto potrà assistere agli spettacoli di maggio, oppure chiedere e ottenere un rimborso. "I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere i rimborsi dei biglietti per la data di Torino entro e non oltre il 5 aprile, e per la data di Brescia entro e non oltre il 20 aprile 2024, presso le prevendite dove sono stati acquistati" , si legge sulla pagina Instagram della cantante.