"Mi hanno fatto una terapia d'urto". Come sta adesso Loredana Bertè

Dopo giorni di silenzio e grande preoccupazione per le sue condizioni di salute, Loredana Bertèè tornata a comunicare con i fan. La cantante lo ha fatto attraverso Instagram, dove mantiene un contatto diretto con il suo pubblico. " Dear 'Fenz', oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una 'terapia d’urto' e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere" , ha scritto Loredana sul proprio profilo, aggiornando i follower sul suo stato di salute.

Il malore, poi il ricovero in ospedale

Negli ultimi tre giorni Loredana Bertè è stata ricoverata in una clinica romana a seguito di un malore avuto nella mattinata di lunedì 11 marzo. La cantante era attesa al teatro Brancaccio per uno dei concerti della sua tournée, ma sul palco non è mai salita. Forti dolori addominali l'hanno costretta a recarsi in pronto soccorso, dove è rimasta sino alla tarda mattinata di mercoledì 13 marzo, quando è rientra a Milano. Solo ieri, però, lo staff dell'artista ha rivelato i motivi del ricovero. Problemi di salute che Loredana aveva già avuto in passato, un anno fa, e per i quali si era già sottoposta a due interventi chirurgici: " A causa di problemi acuti all'intestino, (a cui Loredana è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti ".

Le parole di Loredana Bertè

Oggi, a distanza di pochi giorni dal malore, Bertè ha rotto il silenzio e, bypassando il proprio entourage, ha scritto personalmente l'ultimo post social per spiegare quanto accaduto negli scorsi giorni e scusarsi con i fan per lo slittamento dei concerti. " Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di due ore in piedi senza pause e relativi spostamenti" , ha scritto su Instagram l'artista, aggiungendo: "Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute".

Poi Loredana Bertè ha dato appuntamento al suo pubblico a venerdì per la puntata di The Voice Senior, che è stata registrata alcune settimane fa, quando ancora i suoi problemi di salute non erano insorti. Ora i fan sperano di poterla vedere di nuovo dal vivo il 19 marzo, in occasione della prossima tappa del suo Manifesto Tour, a meno che la data non venga posticipata per il protrarsi dei suoi problemi di salute.