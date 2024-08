"Un dolore fortissimo". A 74 anni si è spento Fausto Pinna, marito di Iva Zanicchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave lutto per Iva Zanicchi, che in queste ore ha dovuto dire addio al suo compagno Fausto Pinna. Legati fin dal 1987, nonostante il grande amore non avevano mai pensato ufficialmente al matrimonio. Erano una coppia affiatata e unita, sia in pubblico che nella vita privata e circa un anno fa, durante una partecipazione televisiva, la cantante di Ligonchio annunciò lo stop dagli eventi pubblici per dedicarsi al marito: " Basta concerti, devo stare vicino al mio compagno ". Pinna si è spento prima dell'alba dell'8 agosto e i funerali saranno celebrati già domani 9 agosto, alle 15.30 nella chiesa di santa Maria assunta a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza, cittadina dove i due hanno a lungo vissuto.

Da tempo, dal 2020, gli era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, come raccontò la stessa Zanicchi un anno fa, a settembre 2023, in un'intervista. " Fumava 90 sigarette al giorno e gli avevano dato due mesi di vita. Lui è forte come una quercia e sta lottando ", spiegò la cantante. È sopravvissuto 11 mesi a quel male, invece che 2 come gli era stato prospettato ma ad aprile si sono manifestate le prime metastasi e da lì il decorso della malattia è stato inesorabile. Con la verve che da sempre caratterizza il suo carattere, anche in quell'occasione, per farsi forza, Zanicchi aveva cercato di sdrammatizzare: " Lui mi dice io rimango qui con te e per te, dobbiamo andare via insieme, io gli ho detto vai avanti tu poi arrivo io ".

Raggiunta telefonicamente dal Resto del Carlino, la cantante ha trovato la forza di affidare a poche parole tutto il suo dispiacere: " Un dolore fortissimo ". Quarant'anni insieme, vissuti quasi in simbiosi, lasciano un profondo segno nell'esistenza, così ha fatto Pinna in quella di Zanicchi. " Un amore maturo, nato e cresciuto nel tempo. Negli anni si è approfondito sempre di più ", ha dichiarato in più occasioni la cantante. Facevano pressoché tutto insieme, avevano costruito una loro routine perfetta e solida, che ha continuato a solidificare il loro rapporto anno dopo anno.

senza mai perdere l'ironia

La diagnosi della malattia è stata un colpo terribile per entrambi ma il tempo che è stato concesso a Pinna è stato sfruttato al meglio dalla coppia, che ha cercato di vivere al massimo ogni minuto che restava, "", ha specificato una volta Zanicchi. Ora è il tempo del dolore per Zanicchi, confortata dall'amore di amici e familiari ma anche di milioni di italiani che l'hanno sempre apprezzata.