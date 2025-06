Una donna sviene al concerto di Al Bano, lui prova a risvegliarla con un acuto: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un imprevisto che si è trasformato in un momento surreale al concerto di Al Bano. In occasione della giornata inaugurale della 29ª edizione de “Il Sulcis Iglesiente Espone”, il cantante si è esibito a Carbonia in piazza Roma. Una serata come le altre tranne per un singolo episodio: una signora, forse a causa del caldo, è svenuta improvvisamente cadendo a terra. Una volta chiamati i soccorsi, però, Al Bano ha provato a risolvere la situazione con un metodo tanto divertente quanto particolare.

Il cantante ha provato a rianimarla a suon di acuti. “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali", ha detto il cantante con una certa ironia. Poi, a stretto giro, ha iniziato a motivare la donna: "Deborah! Svegliati! Vieni qui Deborah!". Intanto il video ha già fatto il giro di tutti i social e in pochissime ora è diventato subito virale soprattutto trani giovanissimi. Sulla donna non si hanno ulteriori notizie e, ovviamente, questo fa pensare a un grande spavento con un lieto fine.

Sono ore concitate per Al Bano. Ieri il cantautore ha confermato – come riporta Sky Tg24 – il suo ritorno in Russia per un concerto a San Pietroburgo fissato per il prossimo 20 giugno 2025. Il cantautore mancava da diversi anni nella terra di Vladimir Putin, precisamente da quando il conflitto con l’Ucraina è entrato nel vivo; Stando alle sue dichiarazioni attendeva che arrivasse appunto la pace tra i due Paesi.

“Tutti i fautori della pace devono intervenire”, ha spiegato Al Bano in un’intervista all’Ansa. “La pace sta per arrivare; tutti dobbiamo intervenire perché la parola guerra sia cancellata dal vocabolario umano”, ha concluso così il discorso.