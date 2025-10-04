Abbonati
Personaggi

Il dramma di Eric Dane, la lotta contro la Sla: "Voglio vedere le mie figlie crescere..."

L'attore, noto per aver interpretato il dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy, non si arrende alla malattia. Ecco per cosa sta lottando

La notizia della sua malattia ha sconvolto i suoi fan in tutto il mondo; a distanza di mesi, Eric Dane torna a mostrarsi in un video realizzato per I Am ASL, un'organizzazione che si occupa di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla Sla. Soltanto alcuni giorni prima l'attore, noto per il suo ruolo in Grey's Anatomy, è stato fotografato in un aeroporto di Washington: il 52enne si stava spostando in sedia a rotelle.

Dane è attivo nella raccolta fondi per la ricerca. Lo scorso 29 settembre, proprio a Washington, ha incontrato il deputato Eric Swalwell, proprio in merito alla raccolta di fondi. Le sue condizioni stanno peggiorando, ma l'attore continua a mostrarsi combattivo e più che mai motivato a contrastare la malattia.

La rivelazione choc di Eric Dane, il dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy: "Ho la Sla"

"Voglio suonare ogni campanello. Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini", ha dichiarato Dane nel video realizzato per la campagna, e postato sui social dallo stesso deputato Swalwell. "Voglio essere presente per tutto questo. Quindi, lotterò fino all'ultimo respiro".

Da oltre vent'anni, Eric Dane è sposato con l'attrice Rebecca Gayheart. La coppia ha avuto due figlie, la 15enne Billie Beatrice, e la 13enne Georgia Geraldine. È proprio per loro che l'attore intende lottare. "È straziante. Le ragazze stanno soffrendo molto, stiamo cercando di superarlo. Abbiamo dei terapisti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore", ha raccontato a People Rebecca Gayheart.

Sono passati mesi da quando è stata data la

terribile notizia. I fan dell'attore, conosciuto per aver recitato in Streghe, Grey's Anatomy e The Last Ship, sono ancora sotto choc per le condizioni di salute del loro beniamino.

