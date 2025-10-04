Il dramma di Eric Dane, la lotta contro la Sla: "Voglio vedere le mie figlie crescere..."

La notizia della sua malattia ha sconvolto i suoi fan in tutto il mondo; a distanza di mesi, Eric Dane torna a mostrarsi in un video realizzato per I Am ASL, un'organizzazione che si occupa di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla Sla. Soltanto alcuni giorni prima l'attore, noto per il suo ruolo in Grey's Anatomy, è stato fotografato in un aeroporto di Washington: il 52enne si stava spostando in sedia a rotelle.

Dane è attivo nella raccolta fondi per la ricerca. Lo scorso 29 settembre, proprio a Washington, ha incontrato il deputato Eric Swalwell, proprio in merito alla raccolta di fondi. Le sue condizioni stanno peggiorando, ma l'attore continua a mostrarsi combattivo e più che mai motivato a contrastare la malattia.

" Voglio suonare ogni campanello. Ho due figlie a casa. Voglio vederle laurearsi, sposarsi e magari avere dei nipotini ", ha dichiarato Dane nel video realizzato per la campagna, e postato sui social dallo stesso deputato Swalwell. "Voglio essere presente per tutto questo. Quindi, lotterò fino all'ultimo respiro".

Da oltre vent'anni, Eric Dane è sposato con l'attrice Rebecca Gayheart. La coppia ha avuto due figlie, la 15enne Billie Beatrice, e la 13enne Georgia Geraldine. È proprio per loro che l'attore intende lottare. "È straziante. Le ragazze stanno soffrendo molto, stiamo cercando di superarlo. Abbiamo dei terapisti professionisti che ci stanno aiutando e stiamo cercando di avere un po' di speranza e di farlo con dignità, grazia e amore ", ha raccontato a People Rebecca Gayheart.

Sono passati mesi da quando è stata data la

terribile. I fan dell'attore, conosciuto per aver recitato in Streghe, Grey's Anatomy e The Last Ship, sono ancora sotto choc per le condizioni di salute del loro beniamino.