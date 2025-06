La rivelazione choc di Eric Dane, il dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy: "Ho la Sla"

Ascolta ora 00:00 00:00

Fan di tutto il mondo sotto choc dopo il terribile annuncio dell'attore Eric Dane, uno dei volti simbolo della serie tv Grey's Anatomy. In un'intervista pubblicata dal programma Good Morning America, l'artista ha parlato delle proprie condizioni di salute, non riuscendo a trattenere le lacrime. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale dell'attore dopo aver ricevuto la terribile diagnosi.

Dane è un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato. Lo si ricorda soprattutto per il ruolo di Jason Dean in Streghe, e poi del dottor Mark Sloan in Grey's Anatomy. L'attore ha poi fatto parte del cast di The Last Ship. Tantissimi i suoi fan e sostenitori rimasti sconvolti dopo aver ricevuto la devastante notizia. Lo scorso aprile l'attore aveva già fatto sapere quale fosse la situazione, ma non c'era ancora stata una dichiarazione pubblica. L'uomo aveva comunicato di essere malato di SLA ma di avere ancora intenzione di lavorare. " Mi è stata diagnosticata la SLA. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di ‘Euphoria’ la prossima settimana. Però adesso vi chiedo gentilmente di rispettare la privacy di me e della mia famiglia in questo periodo" , aveva dichiarato.

Nell'intervista concessa a Diane Sawyer l'attore si rivela, mostrando tutta la sua sofferenza per la nuova condizione. " Mi sveglio ogni giorno rendendomi conto di cosa sta succedendo. Non è un sogno" , racconta, lasciando scendere le lacrime . "Non credo che sia questa la fine della mia storia, non sento che sia arrivata la mia fine".

Dane ha spiegato di sentirsi fortunato per essere ancora in grado di lavorare.

Ad affrontare insieme a lui questo momento difficile ci sono le sue due figlie e l'ex moglie Rebecca Gayheart, con la quale ha mantenuto un buon rapporto.

Tanti i messaggi di solidarietà, affetto e supporto lasciati dai fan sui profili dell'attore.