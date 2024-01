"E' un miracolo". Le cure sperimentali danno speranza a Shannen Doherty

Sembra esserci una ritrovata speranza per Shannen Doherty, che da tempo lotta contro un cancro al seno al quarto stadio. Il tumore si è diffuso al cervello e alle ossa ma una terapia sperimentale intrapresa dal giugno scorso sembra dare insperati risultati, che lei stessa ha definito miracolosi.

L'attrice ha parlato della positiva risposta ai nuovi trattamenti oncologici nel corso dell'ultima puntata del suo podcast "Let's be clear", nella quale ha ospitato il dottor Amin Mirhadi, radioterapista e oncologo, che la segue nella sua battaglia contro il cancro. " Non dirò di cosa si tratta ma sto facendo una nuova infusione per il cancro" , ha raccontato la diva di Beverly Hills 90210, svelando che all'inizio la risposta del suo organismo alle nuove cure è stata praticamente nulla: "Dopo quattro trattamenti, non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. Io invece ho pensato semplicemente: 'Continueremo così e vedremo'" .

La svolta nelle cure sperimentali

Con il passare delle settimane, però, Shannen Doherty e i medici hanno notato che qualcosa stava succedendo e che le cure sperimentali stavano incominciando ad agire: " Sì dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo davvero visto la rottura della barriera emato-encefalica ", ha spiegato l'attrice, senza entrare nel dettaglio dei miglioramenti ottenuti. Ma la gioia per i progressi ottenuti ha dato nuova speranza all'attrice, che oggi si sente grata: " Il fatto che stia effettivamente abbattendo la barriera emato-encefalica è in realtà un miracolo di quel farmaco, un miracolo forse di Dio che interviene e dice: 'Le darò una pausa'" , ha detto la Doherty nel suo podcast, dicendosi sicura di volere proseguire le infusioni nonostante si tratti di una cura sperimentale.