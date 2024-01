"Me ne sto andando. Trasformate le mie ceneri in gioielli". Le volontà di Shannen Doherty

Shannen Doherty sa che non le rimane più molto da vivere. Il cancro al seno, contro il quale combatte da molti anni, ha aggredito anche il cervello e le ossa e l'ultima diagnosi sulle metastasi diffusesi nel suo corpo non le ha dato spiragli per il futuro. L'attrice americana, diventata popolare per avere interpretato Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210, sta comunque proseguendo con la sua vita e per questo ha deciso di registrare un podcast "Let's Be Clear", nel quale parlare a ruota libera del passato e del presente. Nell'ultima puntata, però, Shannen Doherty ha voluto affrontare apertamente il tema del suo funerale, ammettendo: "So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando".

Le clausole del suo funerale

L'attrice ha spiegato di avere le idee chiare su come sarà il suo funerale e di avere già predisposto ogni dettaglio: "Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso". Shannen Doherty ha raccontato di avere inserito molte clausole per il suo funerale come la lista degli invitati. "Deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia", ha proseguito, aggiungendo con un pizzico di ironia: "Io voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: 'Grazie a Dio quella st***za adesso è morta'". Con ogni probabilità l'attrice non avrà inserito l'ex marito Kurt nella lista degli invitati. Di recente, Shannen aveva raccontato, che l'uomo l'aveva tradita ripetutamente mentre lei cercava di sconfiggere il cancro al seno.

Le sue ceneri usate per realizzare gioielli

Secondo le volontà dell'attrice la sua salma sarà cremata poi, una parte delle ceneri sarà mescolata ai resti del padre e del suo amato cane e sparse a Malibu, mentre l'altra parte sarà affidata al brand Cortazzo, che potrà trasformare le sue ceneri in gioielli. Nonostante sia consapevole che non le rimane più molto tempo, Shannen Doherty non si arrende ancora all'idea di morire e organizzare il suo funerale sembra essere un modo per esorcizzare la fine: "Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore".