L'annuncio: Sonia Bruganelli sarà a Ballando con le stelle

Da sempre è stata una delle protagoniste delle reti Mediaset, prima dietro il palco poi da vera “diva”. Infatti, Sonia Bruganelli si è fatta notare come opinionista sia al Grande Fratello che all’Isola dei Famosi. Questo è stato il suo impegno. Poi sono arrivate i primi gossip e le prime foto insieme al suo nuovo interesse amoroso, dopo la fine del matrimonio con Bonolis. Ma la notizia è un’altra. Come riportano i profili social di Ballando con le stelle, la Bruganelli annuncia il suo abbandono a Mediaset per approdare negli studi Rai ma non con opinionista. Sarà una delle ballerine che parteciperà alla nuova edizione dello show di successo del sabato sera di Rai Uno. Un colpo di scena inaspettato anche perché per Sonia sarà una vera e propria sfida.

“Sole, mare, bibite ghiacciate… tutto meraviglioso, ma sta per finire – esordisce -. Perché? Perché a settembre sarà anche io a Ballando con le stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly! ”. Così ha esordito nel video che è stato lanciato su Instagram e condiviso poi anche dall’account ufficiale del programma di Rai Uno. Con i capelli al vento, con un drink tra le dita e con la sua solita verve, Sonia Bruganelli annuncia in pompa magna l’arrivo su Rai Uno e alla corte di Milly Carlucci nella nuova edizione del programma che andrà in onda – si crede già a fine settembre – durante il sabato sera. Dicevamo che per Sonia Bruganelli questa è una novità che, però, da tempo era nell’aria. L’opinionista già durante le battute finali dell’Isola dei Famosi aveva rivelato che si sarebbe presa una pausa dai reality e dal ruolo di opinionista e che avrebbe voluto sperimentare qualcosa di diverso. E la sua partecipazione a Ballando con le stelle arriva proprio nel momento giusto.

Grazie a una rinnovata stabilità emotiva, la Bruganelli ora affronta senza troppi problemi le sfide della sua vita lavorativa. Neanche a dirlo, solo di recente, ha aperto il suo cuore a Angelo Madonia che di professione è ballerino e sarà anche lui tra le schiere del programma di Rai Uno. Saranno in coppia oppure uno contro l’altro? È presto per dirlo.

Per ulteriori dettagli bisogna attendere ancora. La Bruganelli si unisce ai già annunciati Cugini di Campagna, Antonio Capranica, Alan Friedman e Federica Pellegrini. Tra i giudici c’è ancora il più stretto riservo ma tra i nuovi ingressi punta Mara Maionchi.