Vladimir Luxuria sbotta sui social: “Questa foto la dedico agli hater”

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha diretto per la prima volta l'Isola dei Famosi, prendendo le redini del programma dopo Ilary Blasi, ma alla luce di ascolti non poco esaltanti, Vladimir Luxuria per il momento non è stata confermata come conduttrice per la prossima edizione del reality di Canale 5. Nonostante ciò si sta godendo una vacanza di sole, mare e relax tra le spiagge bellissime della Sardegna. Lo si nota molto chiaramente dalle foto che ha pubblicato su Instagram in cui Vladimir Luxuria si è lasciata immortalare, diverse volte, con dei bikini molto variopinti. Proprio queste foto non sono piaciute così tanto ai suoi follower, tant'è vero che in molti si sono riversati nei commenti criticando la scelta di apparire con un due pezzi.

" La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita ”. Così esordisce Vladimir sul suo profilo Instagram. Le poche parole corredano una foto in cui la conduttrice si mostra con un costume viola, immersa tra le acque della Sardegna. Un post inequivocabile che nasce dopo le ultime critiche ricevute. “ Che paura, né carne né pesce ”, ha scritto un utente. “ Decadenza totale. Ora sui social dobbiamo vedere anche un uomo vestito da donna ”, si legge ancora. Con la sua solita verve, Vladimir Luxuria ricorre le critiche e risponde a tono senza perdere il suo sorriso. “Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese – aveva raccontato di recente al Corriere -. Se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta ”.

In realtà ad avvisare Vladimir Luxuria di quello che stava accadendo sui social è stato Danilo Zanvit – suo amico speciale – che fino a questo momento si è occupato di gestire il traffico sui social, ma secondo le ultime informazioni, Vladimir avrebbe proibito di rispondere ad

altre. I commenti non sono stato cancellati. Anzi sono ancora in bella mostra, ma Vladimir non ha alcuna intenzione di rimuoverli. Il post è una stoccata contro chi critica – ancora – il suo corpo.