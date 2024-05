"Non risponderò più". Tapiro d’oro a Vladimir Luxuria dopo lo scontro con Francesco Benigno

Lo scontro a distanza tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno ha avuto un risvolto inatteso con la consegna del tapiro d'Oro a Luxuria, che da quest'anno conduce L'Isola dei famosi. Dopo l'eliminazione dal reality di sopravvivenza, a causa di comportamenti contrari alla civile convivenza tra i concorrenti, l'attore siciliano ha duramente criticato il programma ma anche Luxuria. Lo scontro è ben presto sfociato nelle offese e il conduttore dell'Isola non è rimasto in silenzio, annunciando azioni legali. Così Valerio Staffelli ha colto la palla al balzo per consegnare il tapiro d'Oro a Luxuria, il primo della sua carriera.

L'inviato di Striscia la notizia ha raggiunto gli studi dove si registra la diretta dell'Isola dei famosi, a Cologno Monzese, e ha colto alla sprovvista Vladimir Luxuria entrando nel suo camerino, poco prima della puntata di lunedì, chiedendo spiegazioni sullo scontro a distanza avvenuto con Benigno. "Io quello che dovevo dire l'ho detto in un video", ha esordito Luxuria, proseguendo: "Ho voluto rispondere a armi pari, sui social network agli insulti del signor Benigno".

Contro Luxuria l'attore siciliano aveva usato parole forti, rispondendo con toni polemici e violenti ai commenti degli utenti di Facebook e Instagram. Da settimane, infatti, Benigno sta portando avanti una sorta di campagna denigratoria nei confronti del reality di Canale5 e di Luxuria, ma all'ennesima offesa transfobica quest'ultimo si è sfogato su Instagram con un video. "Gli insulti non li accetto, certe offese mi fanno male", aveva detto Vladimir sul web. Parole ribadite anche a Valerio Staffelli al momento della consegna del tapiro d'Oro. "Ora non ho nient'altro da dire, sono tranquilla. Lui potrà dire quello che gli pare ma non risponderò più", ha proseguito Luxuria, concludendo: "Ditemi che sono stronza, che non sono capace, ma usare l'identità sessuale per insultare una persona lo trovo…".

Poi prima di salutare Staffelli, Luxuria ha aggiunto: "Benigno ha recitato in un film, Mary per sempre, in cui ci sono tanti insegnamenti contro la transfobia, che è una brutta malattia". Poi si ha accettato di buon grado l'iconico premio di Striscia la notizia ironizzando sulla sua collocazione: "Non ho mai avuto un tapiro.