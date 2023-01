"Chissà chi...". La Ferragni e l'indovinello social sui look di Sanremo

Il prossimo festival di Sanremo (in programma dal 7 all'11 febbraio) sarà sicuramente il più social di tutti i tempi. L'ingaggio di Chiara Ferragni come co-conduttrice, l'apertura di un profilo TikTok ufficiale della kermesse e i continui annunci dei Big su Twitter e Instagram non fanno che generare interesse sul web, alimentando l'attesa per l'inizio ufficiale della competizione canora.

In quest'ottica il contributo di Chiara Ferragni è determinante e la scelta del direttore artistico Amadeus non è stata casuale. L'imprenditrice digitale può contare su un pubblico social di oltre 28 milioni di follower e sin dall'investitura ufficiale come co-conduttrice ha tenuto alto l'interesse su Sanremo, mostrando il dietro le quinte della macchina organizzativa del Festival. Così, dopo avere pubblicato le prime foto del cast artistico riunito per i servizi fotografici promozionali (giusto per smentire le voci su suoi presunti atteggiamenti da diva), la moglie di Fedez è tornata su Instagram per svelare qualcosa di più dei suoi look sanremesi.

" Ieri abbiamo fatto i fitting per Sanremo a Parigi", ha confessato la Ferragni nelle storie del suo profilo ufficiale, svelando di essere volata nella capitale francese per provare gli abiti, che indosserà durante le due serate che la vedranno protagonista al teatro Ariston . "Magari vi svelo fra poco o nei prossimi giorni anche chi sono i designer che vestirò. Spero vi piaceranno le mie scelte", ha detto l'influencer, coinvolgendo i suoi seguaci con un piccolo indovinello: "Secondo voi di chi saranno i vestiti che indosserò a Sanremo? ".

A giudicare dall'ultimo post condiviso da Chiara Ferragni proprio da Parigi, la scelta sarebbe ricaduta, tra gli altri, su Dior. La moglie di Fedez si è immortalata con scatti e video davanti alla boutique parigina della maison francese in total look Dior. Uno choc per i suoi fan, che già la immaginavano scendere la scalinata dell'Ariston con outfit firmati Donatella Versace, molto amica dei Ferragnez. Ma secondo le voci di corridoio, l'imprenditrice digitale potrebbe concedersi il lusso di vestire abiti di più designer, distribuendoli tra la prima serata e la finalissima, dove è attesa al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.