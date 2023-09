Matteo Napolitano, Noemi Bocchi, Giorgia Soleri: la "carriera" da "fidanzato di"

I social network sono un mondo strano, nel quale - anche se sei un perfetto sconosciuto – puoi ottenere visibilità e popolarità solo per il fatto di essere il “fidanzato di…” o il “figlio di…”. Così capita che i “nip” (non important person) diventino tutto d’un tratto vip con migliaia di follower altrettante migliaia di interazioni senza avere fatto praticamente nulla se non ottenere una visibilità di riflesso. Era successo a Noemi Bocchi – nuova compagna di Francesco Totti – e prima ancora a Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez) ed è successo di recente a Matteo Napoletano, attuale compagno di Valentina Ferragni, che si è ritrovato personaggio pubblico dei social in meno di un giorno.

Il fenomeno fa capire la grande attenzione che c'è attorno ai vip e ai nip a loro vicini, ma porta anche a una constatazione. La visibilità di riflesso comporta un aumento smodato dei follower e un’impennata delle interazioni (like, commenti e visualizzazioni) che significano maggiore engagement e quindi maggiore possibilità di essere contattati da sponsor e marchi per collaborazioni. Così da semplici nip i "fidanzati di..." si trasformano in possibili nuovi influencer.

Matteo Napoletano

Fino a pochi mesi fa Matteo Napoletano, 22 anni, era un normale studente universitario trasferitosi da Castelfranco Veneto in California. Il suo account Instagram era privatissimo e contava qualche migliaio di follower, ma quando Valentina Ferragni - sorella di Chiara Ferragni - ha ufficializzato la relazione con tanto di post Instagram a sancire l'amore, Matteo è stato travolto da una inattesa popolarità. In sole ventiquattro ore Napoletano ha guadagnato 27mila follower, 100mila in tutto dall'ufficializzazione della relazione con la piccola di casa Ferragni. Una sorprendente parabola ascendente attestata da Not Just Analytics, sito che si occupa di analizzare l'andamento degli account social.

Noemi Bocchi

La stessa cosa è accaduta a Noemi Bocchi, l'attuale fidanzata di Francesco Totti. Fino al 22 febbraio il suo account è rimasto privato, complice il clamore mediatico scatenatosi attorno alla sua relazione con il Pupone, ma quando la romana ha deciso di renderlo pubblico, il suo account è letteralmente esploso. I dati di Not Just Analytics parlano di 30 mila follower "guadagnati" in ventiquattro ore fino a raggiungere i 96mila seguaci di oggi. Una crescita esponenziale dovuta soprattutto alla popolarità di Totti.

Antonino Spinalbese

Stessa dinamica per l'ex di Belen Rodriguez. Nel 2020 Antonino Spinalbese poteva contare su un seguito Instagram di qualche migliaio di fan dovuti soprattutto al suo lavoro di hair stylist. Ma con l'inizio della relazione amorosa con la showgirl argentina, la sua popolarità si è decisamente impennata. I dati parlano di circa 7mila follower a fine agosto 2020 e 39mila due mesi dopo, fino a toccare quota 115mila seguaci a fine 2020 solo grazie al fatto di essere il compagno di Belen.

Giorgia Soleri

Discorso simile per Giorgia Soleri ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin. Prima del 2021, l'attivista poteva già contare su un buon seguito di fan (circa 100mila), ma quando le prime foto con Damiano iniziarono a circolare sul web - due anni fa - e la loro relazione divenne ufficiale, la sua popolarità ne ha risentito positivamente. In due mesi balzò a quota 326mila seguaci per poi crescere costantemente di migliaia di follower nei mesi successivi.

Francesca Icardi

Menzione a parte per i "figli di...". Francesca Icardi, primogenita di Mauro Icardi e Wanda Nara è sbarcata da poco su Instagram con un suo profilo personale, che in sole ventiquattro ore ha raggiunto 40mila follower, 190mila in poche settimane. A supervisionare i contenuti video e le foto che la bambina pubblica sul web ci sono Wanda e Maurito, ma è bastato che la coppia d'oro promuovesse l'account nelle storie di Instagram per fare decollare la pagina della figlia.