Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Archiviata la storia con Luca Vezil, Valentina Ferragni ha un nuovo amore: Matteo Napoletano. La sua identità sarebbe rimasta nascosta ancora per un po' (visto i profili social rigorosamente privati del ragazzo) e le accortezze della minore tra le sorelle Ferragni nel mostrarsi sempre da sola sui social. Ma a svelare volto e nome del nuovo boyfriend di Valentina ci ha pensato la mamma dell'influencer, Marina Di Guardo, pubblicando una foto di "famiglia" sulla sua pagina Instagram, dove il giovane è in primo piano.

Da mesi si vociferava che Valentina Ferragni avesse un nuovo compagno al suo fianco. La sorella di Chiara Ferragni era stata pizzicata in discoteca in Messico in compagnia di un misterioso ragazzo, ma nessuno era riuscito a dare un nome a quel volto immortalato nelle foto scattate a sorpresa da alcuni fan nel locale. Poi i weekend a Forte dei Marmi e Positano avevano alimentato i gossip, ma sull'identità del giovane ancora nessun indizio.

Ad ufficializzare la relazione di Valentina Ferragni e Matteo Napoletano ci hanno pensato Chiara Ferragni e mamma Marina. La prima organizzando un weekend di famiglia nella nuova lussuosa dimora dei Ferragnez sul lago di Como. La seconda pubblicando su Instagram una foto di famiglia con figlie, generi, nipoti e consuoceri che ha fatto il giro del web in pochissime ore.

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Nella foto, in primo piano sulla sinistra, si vede chiaramente Matteo seduto al tavolo accanto a Valentina. Insomma, la piccola di casa Ferragni ha presentato ufficialmente il fidanzato in "famiglia", vocabolo utilizzato anche da Marina Di Guardo, quando ha condiviso lo scatto sui suoi profili social. Di Napoletano si sa pochissimo: che non è un influencer visti i pochi follower (seimila) del suo profilo Instagram e che non ama la visibilità, visto che l'account è chiuso da tempo.

I siti di gossip riferiscono, però, alcuni dettagli in più. Matteo ha 22 anni, nove in meno di Valentina, è originario di Castelfranco Veneto ma vive negli Stati Uniti, in California a La Miranda, dove frequenta un'università cristiana-evangelica privata. Come si siano conosciuti non è chiaro, ma intanto per i paparazzi è già scattata la corsa alle foto esclusive. Valentina e Matteo sono stati pizzicati da Whoopsee pochi giorni fa a Portofino tra baci e gesti affettuosi. Le presentazioni in famiglia, dunque, sono state solo una formalità.