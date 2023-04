"Ecco perché è finita". Le lacrime della Pezzopane dopo l'addio all'ex

È scoppiata in lacrime, Stefania Pezzopane. Nel salotto televisivo di Domenica In, l'ex deputata Pd non ha trattenuto la commozione quando ha raccontato della fine della propria relazione sentimentale con Simone Coccia Colaiuta. I due si erano detti addio nelle scorse settimane dopo nove anni, comunicando quella decisione tramite i social network. "Siamo stati scrutati con quella ipocrisia giudicante dei falsi moralisti, abbiamo subito attacchi personali che poi diventavano politici", aveva lamentato lei, denunciando anche l'atteggiamento poco rispettoso di alcuni suoi compagni di partito. Di quei pregiudizi e di quelle intromissioni la dirigente dem ha parlato anche su Rai1.

" Già ai primi incontri venivamo fotografati e seguiti quasi con uno sguardo torbido degli altri... ", ha rivelato Pezzopane nel programma condotto da Mara Venier, lamentando di aver patito gli effetti di un "meccanismo infernale" fatto di feroci critiche e di insinuazioni. A essere oggetto di pettegolezzi - ha affermato l'esponente politica abruzzese - erano in particolare la differenza d'età con Coccia Colaiuta e il fatto che lui in passato avesse lavorato come spogliarellista. Ma è quando ha raccontato i motivi dell'addio che l'ex deputata Pd si è commossa fino a non trattenere le lacrime.

" La storia d'amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell'ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell'altro. Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore. Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare ", ha affermato Pezzopane, aggiungendo di aver anche ricevuto minacce di morte. "Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c'era una ragione", ha aggiunto. Poi, dopo la confessione in tv, l'ulteriore sfogo sui social per ribadire la sincerità di quell'emozione emersa davanti alle telecamere.

Stefania Pezzopane si racconta a cuore aperto a #DomenicaIn dopo la fine della sua storia d'amore con Simona Coccia Colaiuta: "Dovevamo lasciarci con amore e non farlo consumare… ho ricevuto perfino minacce di morte. Noi ci amavamo solo!"

© @RaiPlay pic.twitter.com/FsFbmfdfY7 — Dario Sardonè (@dariosardone) April 16, 2023

" Le lacrime di una tigre. Sì, mi sono emozionata oggi nell’intervista con Mara Venier a Domenica in. Si parlava di amore, della mia storia con Simone, finita dopo nove anni, di tutta la cattiveria che abbiamo dovuto sopportare, di come non si sa più amare e non si sopporta l'amore degli altri, di come destabilizza la diversità, del mio impegno politico iniziato sui banchi del liceo e mal sopportato perché senza sistema di potere, della mia famiglia e delle persone che ho perduto sul mio cammino ", ha scritto Stefania Pezzopane sui social. L'ex deputata ha quindi spiegato di aver ceduto all'emozione nel rivedere le immagini di tanti momenti felici trascorsi con l'ex Simone e "riproposti con garbo" dal programma di Rai1.