"Effetti collaterali devastanti". Kate Middleton e le cure contro il cancro

"Sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito". Così Kate Middleton ha rassicurato i sudditi inglesi, la famiglia reale ma anche lei stessa perché ciò che la aspetta, nel lungo percorso di cure contro il cancro, non sarà facile da affrontare. Subito dopo il video messaggio, nel quale ha annunciato di avere un tumore, la stampa inglese ha cercato di fornire tutte le informazioni possibili sulle cure che la principessa Kate sta sostenendo per debellare un cancro, del quale non si sa praticamente nulla.

La chemio preventiva contro le recidive

La chemioterapia preventiva, di cui la moglie di William ha parlato nel lungo video messaggio, è stata scelta dallo staff medico della principessa di Galles come approccio clinico di prevenzione per evitare la ricomparsa del cancro, che le è stato asportato durante l'intervento chirurgico del 17 gennaio scorso. "La chemioterapia preventiva, chiamata anche chemioterapia adiuvante, mira a impedire la recidiva del cancro una volta che il tumore principale è stato rimosso dal corpo", riferisce il Daily Mail parlando dei trattamenti, ai quali Kate Middleton si sta sottoponendo dalla fine di febbraio. L'obiettivo è quello di impedire che il corpo produca metastasi e il tumore ricompaia in altre parti del corpo.

Gli effetti collaterali delle cure

Gli effetti benefici delle cure, alle quali la principessa si sta sottoponendo, si vedranno solo nel lungo periodo, mentre gli effetti collaterali della chemio saranno visibili molto prima. "Nel trattamento vengono danneggiati altri tipi di cellule a crescita rapida, come i capelli, il midollo osseo, la pelle e il rivestimento del sistema digestivo", riferisce ancora il Daily Mail, proseguendo: "Ciò porta ad alcuni dei famosi effetti collaterali della chemioterapia devastanti, come perdita o diradamento dei capelli, affaticamento, lividi e sanguinamento più facilmente, aumento del rischio di infezioni, nausea o vomito e altro ancora".

Per questo tutti gli impegni di Kate sono stati annullati. Per la principessa e per il suo staff risulta impossibile pianificare un ritorno ai doveri reali fino a quando la chemioterapia non sarà terminata.

"Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo", ha dichiarato nel suo video messaggio la principessa Kate chiedendo tempo e privacy per il difficile momento.