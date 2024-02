Egonu contro Vannacci: la pallavolista si oppone all'archiviazione per diffamazione

Paola Egonu si è opposta all'archiviazione della querela sporta contro il generale Roberto Vannacci a seguito di un passaggio del libro "Il mondo al contrario", in cui il militare faceva un riferimento all'atleta. " Anche se è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità ", questa la teoria sostenuta dal generale, contro la quale la pallavolista si è opposta anche a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal generale successivamente all'uscita del libro. Ciò che la pallavolista contesta al generale sono proprio i riferimenti ai "tratti somatici".

Davanti alla querela di Egonu, il pubblico ministero che ha preso in carico il fascicolo non ha ritenuto di dover procedere a carico del generale, chiedendo l'archiviazione del caso perché, con ogni probabilità, non ha ritenuto ci siano elementi validi per procedere. Ma la pallavolista, che nel frattempo è diventata una icona della sinistra, ha deciso di fare opposizione all'archiviazione e così il tutto ora passerà nelle mani del giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se archiviare definitivamente la querela di parte o se procedere contro il generale Vannacci. Al momento, l'alto ufficiale è sotto inchiesta anche presso la procura di Roma per istigazione all'odio razziale proprio a seguito di alcuni passaggi presenti nel suo libro. E forse è in ragione di questo, sfruttando la scia della nuova inchiesta, che Egonu ha deciso di opporsi all'archiviazione.

" Ho scritto un libro nel quale ho manifestato delle opinioni: forse per qualcuno criticabili, ma rimangono tali. Credo che nel 2023 le opinioni si combattono sul piano delle argomentazioni e non con la censura o nei tribunali ", è il commento del generale, riportato dal Corriere della sera. Non sembra essere preoccupato delle attenzioni giudiziarie. " L'unica istigazione fatta è alla riflessione e alla lettura. Nessuna istigazione all'odio. Anche Galileo Galilei è stato processato per le sue idee ma 300 anni dopo è stato assolto. Speriamo, per dati anagrafici, di risolvere prima questa vicenda prima ", ha detto ancora l'avvocato Giorgio Carta a chi gli ha chiesto un commento in merito.