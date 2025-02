Eleonora Giorgi, il triste annuncio di Barbara Palombelli: "Ci sta per salutare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Barbara Palombelli ha chiuso l'ultima puntata di Forum con una notizia dolorosa e inaccettabile: Eleonora Giorgi starebbe ormai per lasciare i suoi cari. L'annuncio dalla conduttrice ha generato sconcerto, anche se le condizioni della Giorgi sono note. Al fianco della Palombelli, visibilmente affranto, c'era Paolo Ciavarro, uno dei figli dell'attrice.

" Eleonora ci sta per salutare ", così Barbara Palombelli ha voluto concludere la trasmissione andata in onda nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio. Subito dopo c'è stato l'abbraccio con Paolo Ciavarro, presente vicino a lei. Una scena dolorosa e toccante, che tuttavia ha generato qualche polemica sui social. Qualcuno non ha gradito questo annuncio dato in diretta, tacciandolo di insensibilità.

Eleonora Giorgi sta lottando da oltre un anno contro una brutta forma di cancro al pancreas. Ha affrontato la malattia con la forza e con il sorriso, non perdendo mai la speranza e la fiducia nella medicina. Purtroppo gli ultimi esami non erano stati positivi, e hanno portato gli effetti temuti. Le ultime notizie che abbiamo dell'attrice parlano di un ricovero finalizzato a ricevere la terapia del dolore.

" Noi apprezziamo molto che oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta. Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani ", ha dichiarato Barbara Palombelli. In piedi vicino a lei, Paolo Ciavarro è riuscito soltanto a fare un sorriso triste. Nessun commento da parte sua.

Nelle sue ultime interviste Eleonora Giorgi aveva parlato dell'aggravarsi delle proprie condizioni. "Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone ", aveva detto al Corriere della Sera.

Ho un'ampolla al collo e l'ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva

", aveva spiegato.