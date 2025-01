"Le resta poco". Il figlio di Eleonora Giorgi e la malattia della madre

Ascolta ora 00:00 00:00

"Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole". Così Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, ha parlato della battaglia che la madre sta portando avanti da ormai un anno contro il cancro. Il titolo del suo libro "Non ci sono buone notizie", uscito oggi nelle librerie, rivela molto delle condizioni di salute dell'attrice, le cui speranze di sopravvivenza sembrano essersi ridotte al minimo dopo la scoperta delle metastasi.

Come sta Eleonora Giorgi

" Le resta poco tempo ", ha confessato Rizzoli nell'intervista rilasciata al Corriere della sera per presentare il libro-diario, nel quale racconta l'ultimo difficile anno vissuto da Eleonora Giorgi tra malattia e famiglia, tra gioie e dolori. Un libro dedicato, come ha specificato lui, " ai coraggiosi obbligati a lottare per la loro vita e a coloro che coraggiosamente scelgono di restargli vicino ". Il figlio dell'attrice ha ammesso che alla madre non resta molto tempo ma che questo non cambierà il loro modo di vivere la quotidianità: " Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno".

"Gabriele è la sua medicina"

A tenerla viva in questo difficile momento è la famiglia ma soprattutto il nipotino Gabriele, del quale Rizzoli ha parlato con affetto: " Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere" . Nel suo libro il figlio dell'attrice ha rivelato anche l'importanza del fratello, Paolo Ciavarro, nella battaglia di Eleonora Giorgi contro il cancro: " Il suo ruolo è stato cruciale nei mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici ".

Il ricordo legato al passato

Nella lunga intervista Andrea Rizzoli ha svelato un aneddoto legato alla sua infanzia e a come ha vissuto la fama della madre: " Devo ammettere che la condividevo mal volentieri con il pubblico e le lasciavo letterine strazianti sotto la porta della sua stanza per chiederle di non andare sul set, ma di restare con me.

Una mattina lo fece: io bigiai la scuola e lei il lavoro, e andammo alla Galleria Borghese a vedere Apollo e Dafne. Ci siamo ritornati da poco". Momenti di unione e felicità che rimangono preziosi per Eleonora Giorgi e la sua famiglia.