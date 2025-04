"Porca tr...". Elettra Lamborghini e la multa: cosa dice al poliziotto

Ascolta ora 00:00 00:00

Elettra Lamborghini alle prese con un agente di polizia intenzionato a multare il suo autista. L'esilarante video, pubblicato dalla stessa cantante e conduttrice sulle proprie pagine social, ha fatto in poche ore ben 2,4 milioni di visualizzazioni. Ma cosa è accaduto?

A quanto pare l'episodio si è verificato mentre la Lamborghini si trovava impegnata nelle riprese del suo nuovo programma "L'ignoto", che andrà in onda su Rai2 dal prossimo 2 settembre. La conduttrice televisiva si trovava a bordo del suo van, guidato da un autista, quando, durante il tragitto, il mezzo è stato fermato dagli agenti di polizia. Non si sa che cosa sia accaduto di preciso, fatto sta che uno dei poliziotti ha ritenuto doveroso sanzionare il driver. " Facciamo velocemente ", si sente dire da qualcuno a inizio video (probabilmente lo stesso agente).

Di diverso avviso, Elettra Lamborghini ha tentato in ogni modo di aprire un dialogo e convincere il poliziotto a chiudere un occhio. Il tutto è stato registrato e poi pubblicato sulla pagina TikTok della showgirl. "Collega, chiuda un occhio dai" , supplica la cantante fra il serio e il faceto. "Ci ha fatto un multone, veramente?". Poi, osservando incredula l'importo, aggiunge: "Quanto ci ha fatto? 90,30 euro? Lo sconto?".

Chiaramente non è stato applicato alcuno sconto, nonostante la simpatia della conduttrice, che infine si è arresa: "Collega... 90 euro e 30 centesimi. Adesso non ci deve fermare più, stiamo registrando un programma televisivo. Non me l'aspettavo. Collega mannaggia... pazienza" .

Il video dell'autista multato e della Lamborghini che si adopera per muovere a compassione l'agente ha fatto il giro dei social, suscitando grandissima ilarità. Qualcuno si è chiesto come mai la showgirl abbia si sia rivolta al poliziotto chiamandolo "collega". La risposta è da ricercare nel brano della Lamborghini "Il pistolero" (2021).

Tanti i commenti sotto il video pubblicato dalla cantante.

È una di noi

La prossima volta provaci col cashback

Elettra mi sei tanto simpatica però come le fanno a noi le multe, devi pagarle anche tu tesoruccio

", ha scritto un utente. E un altro: "". "", ha commentato un altro internauta.