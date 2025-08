Elisa Isoardi ritrova la passione con Ernesto Iaccarino: chi è lo chef proprietario di un famoso ristorante

Love is in the air. Elisa Isoardi ha un nuovo amore e quelle che, fino a poche settimane fa, erano soltanto delle indiscrezioni, sembrano essere confermate. A far battere il cuore alla conduttrice di Linea Verde, sarebbe Ernesto Iaccarino, chef stellato di fama internazionale.

Lo scatto sui social

Proprio nelle scorse ore, infatti, è stato reso pubblico uno scatto sui social in cui la “neo-coppia” appare sorridente sui monti di Castelmagno, in provincia di Cuneo. A rendere nota la foto, direttamente l’azienda agricola La Meiro, dove, a quanto pare, Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino hanno vissuto un’esperienza culinaria.

Lo scatto li immortala sorridenti e spensierati, dinanzi a un tagliere di salumi e a una bottiglia di vino. “Oggi a La Meiro il re è insieme a due stelle. Grazie @elisaisoardi @ernesto_iaccarino”, si legge nella didascalia che accompagna la foto. Poi, la conduttrice ha pubblicato anche una serie di scatti – questa volta senza lo chef – aggiungendo: “Oggi a quota 2500 metri facendo tappa nelle grotte di affinamento del Castelmagno… le mie montagne, la mia terra, il mio orgoglio”.

Chi è Ernesto Iaccarino

Classe ’70, Ernesto Iaccarino è uno chef stellato, erede della storica famiglia alla guida del ristorante simbolo della cucina mediterranea, Don Alfonso 1890, situato a Sant'Agata sui due Golfi, frazione di Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Dopo aver conseguito una laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano nel 1999, Ernesto Iaccarino ha scelto di proseguire l’attività di famiglia. Un’attività che gli ha permesso di conquistare ben tre stelle Michelin nel quadriennio 1997-2001.

Da quel momento, l’attività di famiglia si è estesa per il mondo: dal Grand Lisboa di Macao al Don Alfonso 1890 a Toronto, passando per Lavello, Auckland, Sorrento sino a St. Louis, dove ha appena aperto all’interno del Ritz Carlton con il brand “Casa Don Alfonso”. Nel 2024, inoltre, Iaccarino ha anche conquistato una stella Verde per la sostenibilità ambientale.

Il commento dell’ex moglie

A commentare il nuovo amore tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino è stata proprio l’ex moglie di quest’ultimo Mariangela Matera Sanseverino, in un’intervista rilasciata già lo scorso aprile al settimanale DiPiù: “Sì, è

vero: stanno insieme. Ma per quanto mi riguarda può fare ciò che vuole. Se è felice, sono contenta”. Poi, ha aggiunto: “Io sono riservata, lei ama stare al centro dell’attenzione. In questo, è molto più simile a Ernesto”.