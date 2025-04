Elisabetta Canalis, è finita con Georgian Cimpeanu? "C'è un'altra donna"

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre Elisabetta Canalis è rientrata in Italia per impegni di lavoro sulla stampa scandalistica nazionale si è diffusa la notizia della fine della relazione con Georgian Cimpeanu. A insinuare il dubbio, che l'ex velina di Striscia la notizia sia tornata single, è stato Gabriele Parpiglia che, attraverso la sua newsletter, ha parlato di alcuni indizi che renderebbero credibile l'ipotesi di un addio.

La storia tra Canalis e Cimpeanu

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu fanno coppia fissa dall'estate del 2023. Lui è il suo allenatore di kickboxing e il feeling era nato proprio sul ring nel periodo in cui l'ex velina si stava separando dall'ex marito, Brian Perri. Vista la delicata situazione Elisabetta e Georgian cercarono di mantenere privata la frequentazione e uscirono allo scoperto sui social network solo all'inizio del 2024. Dopo alcuni mesi di fidanzamento il campione di kickboxing si è trasferito a Los Angeles per convivere con Elisabetta. Su Instagram la coppia condivideva spesso video di scherzi e momenti divertenti, ma ultimamente i due non si sono più fatti vedere insieme e le voci su un possibile addio hanno iniziato a prendere piede sul web.

Le indiscrezioni sulla fine della storia

Ad alimentare i sospetti è stato l'esperto di gossip Gabriele Parpiglia. " Non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale ma, nell'era dei 'Mi piace' e dei cuoricini, un gesto può valere più di mille dichiarazioni pubbliche. A cosa ci stiamo riferendo? A Elisabetta Canalis, che ha smesso di seguire su Instagram il fidanzato Georgian Cimpeanu" , ha scritto il giornalista nella sua newsletter settimanale. L'unfollow non è stato reciproco però, perché il campione di kick è ancora un seguace di Elisabetta. Che sia in corso una crisi? Secondo Parpiglia di mezzo potrebbe esserci un'altra donna: " Lei non segue più anche un'altra 'donna'… La terza incomoda?" . Il nome sarebbe quello di Jessica Michel Serfaty, modella statunitense, ex fidanzata di Leonardo Maria Del Vecchio e oggi allenata proprio da Georgian Cimpeanu, che a Los Angeles è diventato il personal trainer delle star.

Né Elisabetta Canalis né Cimpeanu hanno rilasciato dichiarazioni in merito ai rumor sulla fine della loro relazione e al momento si trovano lontani migliaia di chilometri l'uno dall'altro.

Il campione è volato in El Salvador con alcuni amici per undi piacere, mentre l'ex velina è rientrata in Italia per alcuni progetti die la loro lontananza non aiuta a fare chiarezza.