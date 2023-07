"Differenze inconciliabili". Elisabetta Canalis divorzia (e spunta il nuovo compagno)

Il divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è ufficiale. Lo scorso 3 luglio la coppia si è presentata in tribunale a Los Angeles per firmare le carte della separazione e concordare l'affido condiviso della figlia Skyler, otto anni. A raccontare l'epilogo della loro storia d'amore, nata sotto i riflettori di Hollywood nel 2012, è stato il settimanale Gente, che ha svelato alcuni dettagli sul divorzio tra l'ex velina e il chirurgo ortopedico americano. " È stata Elisabetta Canalis a fare il grande passo e a decidere di scrivere definitivamente la parola fine sulla sua storia d'amore con Brian, presentandosi in tribunale per la prima volta il 7 marzo per il deposito della sua istanza di divorzio ", riferisce la rivista.

Le motivazioni del divorzio

Né Elisabetta Canalis né l'ex marito hanno mai parlato pubblicamente dei motivi, che hanno portato al divorzio, ma i bene informati riferiscono di un allontanamento inesorabile dovuto alla crescente passione della showgirl per la kickboxing. La stessa Canalis aveva parlato del fastidio che Perri provava nel vederla tornare a casa dopo allenamenti e gare con graffi e lividi: " Mi diceva 'Secondo te è bello che veda mia moglie così? '". Questo avrebbe portato alla crisi irrecuperabile. " Un passo inevitabile anche a causa dei litigi sempre più frequenti, pure per la scelta di Elisabetta di praticare kickboxing, troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi", riferisce ancora Gente, che svela ciò che sarebbe stato scritto sui documenti di divorzio: "Differenze inconciliabili e non più sanabili" .

La nuova relazione con Cimpeanu

Contestualmente al divorzio, Elisabetta Canalis ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato, il rumeno Georgian Cimpeanu, detto Iceman, campione di kickboxing e suo allenatore da diversi anni. L'ex velina e lo sportivo si conoscono dal 2018 e da anni Cimpeanu la segue negli allenamenti. L'iniziale amicizia si sarebbe poi trasformata in amore, ma fonti vicine alla Canalis assicurano che Cimpeanu non è stato la causa del divorzio. Nonostante i quindici anni di differenza (44 anni lei, 29 lui), la coppia appare più affiatata che mai e non si nasconde più davanti ai paparazzi. Dopo le foto mano nella mano per le vie di Milano, oggi Elisabetta e Georgian sono in Sardegna con la figlia di lei per godersi le vacanze estive e i gossip ormai si sono spenti. La relazione è ufficiale.