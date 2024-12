Elisabetta Canalis: "Con Vieri ho toccato il fondo. Clooney? Ho avuto amori più grandi"

Ascolta ora 00:00 00:00

La puntata di Belve di martedì 3 dicembre si preannuncia decisamente interessante. Tra gli ospiti che si siederanno sullo scomodo sgabello della popolare trasmissione di Rai2 ci sarà Elisabetta Canalis. L'ex velina di Striscia la notizia è pronta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa e a fare confessioni inattese sul suo passato, a partire dai suoi amori.

La storia burrascosa con Vieri

Canalis e Bobo Vieri sono stati fidanzati per quattro anni. Era l'inizio degli anni 2000 quando la loro storia finì sulle maggiori riviste di gossip, facendo scalpore per quel binomio tanto discusso velina-calciatore. Tornando con la memoria a quegli anni Elisabetta ha confessato a Francesca Fagnani di avere avuto una relazione molto burrascosa con il calciatore, fatta anche di scontri fisici: " Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano" .

Il contratto con George Clooney

A Belve l'ex velina di Striscia la notizia ha parlato anche della storia d'amore con George Clooney, al quale è stata legata dal luglio 2009 al giugno 2011: "È l'uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama. La storia del contratto firmato? Ma no, è una stron....a! ". A proposito del sentimento che li univa, però, Elisabetta ha sorpreso la padrona di casa confessando: "Ho avuto amori più grandi. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato". Tra amori che l'hanno fatta soffrire profondamente e il racconto sui disturbi alimentari avuti tra i 15 e i 20 anni, l'ex velina ha avuto modo di parlare anche dell'amicizia con la collega Maddalena Corvaglia.

La rottura con Maddalena

Fagnani ha indagato sulla fine della storica amicizia con Maddalena Corvaglia. Le due si conobbero sul bancone di Striscia nel 1999 quando entrambe erano veline.

Perché si è interrotta l'amicizia? Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me",

"Oggi ci parliamo. Le voglio un bene dell'anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo"

ha ammesso conCanalis, proseguendo: