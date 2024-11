Sonia Bruganelli contro Ballando: "Usata come personaggio polemico. Io ballavo per 50 secondi, gli altri un minuto e mezzo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre anni dopo la prima ospitata Sonia Bruganelli è tornata nello studio di Belve per un'intervista la cui messa in onda si preannuncia infuocata. Vista la recente partecipazione dell'ex moglie di Paolo Bonolis a "Ballando con le stelle", dove non sono mancate polemiche e critiche anche pesanti, Francesca Fagnani non ha perso l'occasione per fare domande pungenti alla sua ospite sul suo ruolo di concorrente nello show di Milly Carlucci e le risposte date dalla Bruganelli promettono di fare molto discutere.

"Personaggio polemico"

Un'anticipazione di ciò che racconterà l'ex opinionista del Grande Fratello è stata diffusa nelle scorse ore e mette nel mirino la produzione di Ballando e le sue dinamiche interne. " A Ballando con le stelle hanno costruito il mio personaggio polemico. Ogni anno ce n'è uno e quest'anno ero io", si è sfogata Sonia Bruganelli, innescando la polemica: "Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre il botta e risposta con la giuria durava un sacco. Non interessava come miglioravo nel ballo. Le polemiche hanno funzionato più di sempre".

Le critiche a Ballando

Bruganelli non ha usato giri di parole per criticare Ballando e nel corso della terza puntata di Belve - che andrà in onda martedì 3 dicembre - si è tolta qualche sassolino dalle scarpe dopo l'uscita di scena dal programma. Sabato scorso, infatti, Sonia e il suo maestro Carlo Aloia sono stati eliminati nel ballottaggio iniziale che li ha visti scontrarsi con Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina e Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. A Francesca Fagnani Sonia Bruganelli ha confessato di avere creduto, almeno inizialmente, " che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo, ma in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: 'Sarà che come ballo interessi meno?' Ed era effettivamente così" .

"Tutto costruito"

A domanda diretta della conduttrice, se tutto fosse stato costruito apposta, Sonia Bruganelli non ha esitato: " Certo, è ovvio . Quello che facevo era relativo perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche che infatti quest'anno hanno funzionato più di sempre ".

L'ex concorrente di Ballando ha definito l'esperienza nello show del sabato sera di Rai1 poco bella, ma nel corso dell'intervista ha anche parlato della separazione da Paolo Bonolis e dell'attuale relazione con, anche lui finito al centro delle polemiche per l'atteggiamento tenuto nel corso di Ballando con le stelle e recentemente espulso dal programma.