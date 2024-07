Elisabetta Gregoraci, lo sfogo in aeroporto: "Bloccata da ore, persone trattate come bestie"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo lo sfogo di Mara Venier, un altro personaggio famoso ha scelto i social network per denunciare i disagi estivi di chi vola con le compagnie aeree low cost. L'ultima denuncia è arrivata da Elisabetta Gregoraci, che ha affrontato un viaggio da incubo per rientrare dalla Sardegna.

La showgirl ha trascorso gli ultimi giorni sull'isola sarda tra appuntamenti di lavoro e qualche pausa di relax. Ma il rientro sulla terraferma non è stato così dolce come le vacanze appena concluse. Elisabetta Gregoraci ha vissuto un vero e proprio incubo nel suo viaggio di ritorno verso casa e ha denunciato quanto accaduto - prima in aeroporto e poi a bordo di un aeromobile EasyJet - attraverso le storie del suo account Instagram.

La denuncia social della Gregoraci

"Che vergogna!", ha esordito la Gregoraci sui social, sfogandosi duramente: "Viaggiare è sempre più complicato! Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo, ma rendono la situazione sempre più difficile...". Poi il racconto di quanto avvenuto a lei e agli altri passeggeri del volo per Roma: "Sono in aeroporto da questa mattina alle 10, dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui, ma la cosa grave non è solo l'accumulato ritardo, ma le persone trattate come delle bestie senza annunci, senza avvisare".

Nel suo lungo sfogo affidato al web, l'ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato dell'ulteriore disagio creato dalla compagnia, quando tutti erano saliti a bordo: "Dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso. Quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e bere e un po' d'acqua. Vi dovreste vergognare!".

Il precedente accaduto a Mara Venier

La showgirl calabrese ha taggato la compagnia aerea colpevole del disagio arrecato ai viaggiatori, ma non ha fornito ulteriori dettagli sull'epilogo della disavventura. Solo pochi giorni fa era toccato a Mara Venier vivere un'esperienza simile ma con una compagnia differente, la Ita Airways. Proprio come denunciato da Elisabetta Gregoraci anche la conduttrice di Domenica In si era sfogata attraverso Instagram per il pessimo trattamento riservato a tutti i passeggeri del volo, costretti ad aspettare per ore il decollo chiusi in un pulmino.

"Dov’è ilper i passeggeri?", aveva scritto nelle storie del suo profilo, raccontato il suo viaggio da incubo. Un déjà-vu per Gregoraci, Venier e altre centinaia di viaggiatori italiani.