"Giornate difficili superate insieme". Le parole di Elisabetta Gregoraci su Briatore e il tumore

Il peggio è ormai passato. Flavio Briatore è rientrato a casa dopo l'intervento chirurgico subìto pochi giorni fa per rimuovere un tumore benigno al cuore. L'imprenditore ha annunciato di essere stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per dieci giorni. Nessuno sapeva niente, se non le persone a lui più care, e tra loro c'è Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie, che è rimasta al fianco di Briatore prima e dopo l'operazione.

Briatore l'ha ringraziata pubblicamente nel post su Instagram nel quale ha parlato dei suoi problemi di salute, ma lei stessa ha raccontato gli ultimi difficili giorni vissuti fuori e dentro all'ospedale. Gregoraci lo ha fatto attraverso le storie del proprio account Instagram, raccontando la battaglia combattuta insieme all'ex marito con tre immagini significative.

" In questi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio ", ha scritto sul web Elisabetta, pubblicando l'immagine del numero della stanza dove era ricoverato Briatore e poi ancora la foto delle loro mani congiunte. " In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e in senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui ", ha aggiunto la showgirl calabrese, parlando del dramma vissuto insieme all'ex compagno: "Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa".

Flavio Briatore ha rivelato di avere scoperto il tumore benigno al cuore grazie a un check-up di routine, che due anni fa non aveva evidenziato niente di anomalo. Proprio per questo l'imprenditore ha ribadito l'importanza della prevenzione e dei controlli di routine, invitando i suoi fan e chi lo segue a effettuare controlli periodici per scongiurare il peggio. Sulla stessa scia anche Elisabetta Gregoraci, che nel lungo messaggio affidato ai social network ha parlato della salute come priorità. "Nel quotidiano poniamo sempre l'attenzione ad un sacco di cose ma la vera sintesi è che non c'è nulla di più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita", ha scritto la Gregoraci.

"Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il professor Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto 1Q dell'Ospedale San Raffaele", ha concluso l'ex moglie di Flavio Briatore.