Elodie e le foto hot con Iannone, la Stramare e il calciatore, Beatrice Valli senza freni sul sesso

La settimana più calda dell'estate - quella che precede Ferragosto - non poteva che essere all'insegna dei gossip più bollenti. I protagonisti? Elodie e Iannone, l'ex miss Italia Carolina Stramare in love con Pellegri, Marco Carta che non è più single e Beatrice Valli e le confessioni piccanti.

Beatrice Valli e il sesso dopo quattro gravidanze

Quattro gravidanze non sono da tutte, ma Beatrice Valli oltre a fare l’influencer ha trovato anche il tempo di fare la mamma a tempo pieno. L’ultima nata in casa Fantini è finita con lei sulla copertina di Grazia ma tra le pagine della rivista patinata, l’ex di Uomini e donne ha trovato anche il tempo di parlare non solo di figli ma anche del rapporto di coppia e di come tenere viva una relazione nonostante il sovraffollamento. “P er riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione”, ha spiegato la Valli, svelando la formula per un amore a lunga scadenza : “Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro. La quantità, il numero delle volte in cui si fa sesso è importante, altrimenti ci si perde ”. Visti i quattro figli, pare giusto fidarsi sulla parola.

Elodie e gli auguri hot a Iannone

Il 9 agosto Andrea Iannone ha spento trentaquattro candeline. Il pilota di motociclismo dovrà rimanere lontano dalle piste ancora per un po’, ma intanto a motori spenti viaggia a veloce sulle ali dell’amore grazie a Elodie. La cantante e il campione sembrano fare sul serio e la romantica dedica che lei gli ha fatto su Instagram non lascia dubbi: “ Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo ”. Una dedica super sentimentale corredata, però, da foto decisamente piccanti dove i due appaiono semi nudi e persino avvinghiati segno che la passione è forte. E Iannone non si è lasciato sfuggire l’occasione di rispondere pubblicamente alla compagna con un “piccola peste, love you too ”. Chissà cosa combineranno questi due.

L’ex Miss Italia con il calciatore del Torino

Ma quale Antonino Spinalbese… Carolina Stramare, ex miss Italia e modella, è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, che però non ha nulla a che fare con l’ex di Belen (visto che sono solo amici). Il fortunato è il calciatore del Torino e della Nazionale Pietro Pellegri. I due si sono mostrati sui social insieme in un ascensore con un cuoricino a indicare l’inizio della relazione e le voci sul flirt con Antonino si sono spente immediatamente. La modella sembra essere particolarmente attratta dai calciatori. Due anni fa ebbe infatti una storia con Dusan Vlahovic. Che fissa.

Marco Carta: “Sono di nuovo felice con Luca”