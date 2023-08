Marracash volta finalmente pagina dopo Elodie: ecco con chi è stato fotografato

Le storie d'amore finiscono. Anzi, possono finire. E a quel punto bisogna farsene una ragione. Per i personaggi noti non è così semplice, perché le loro relazioni diventano spesso lo specchio dell'immaginario collettivo, davanti al quale fan e non fan tendono a riflettere le proprie aspettative. Lo stesso è capitato quando Elodie e Marracash, dopo un periodo di relazione, hanno deciso di prendere ognuno la propria strada, senza rancore e con rispetto reciproco. Una separazione serena che oggi vede il cantante impegnato in un'altra relazione, così come la collega da un anno ha trovato la sua dimensione con Andrea Iannone.

E così, mentre loro riescono, a volte rapidamente, a voltare pagina, i seguaci restano ancorati a quell'idea e difficilmente perdonano l'uno e l'altro per quella fine, che infrange le proprie proiezioni di perfezione. Con i social questo fenomeno è esploso in una dimensione ancora più ampia, come dimostrando i vari fandom e le dispute, talvolta verbalmente violente, che si vengono a creare quando una coppia si divide e a quel punto i fan si trovano costretti a prendere le parti. La rottura di Marra ed Elodie non ha fatto eccezione e così, mentre loro metabolizzavano e cercavano di guardare avanti, dovevano anche fare i conti con le rimostranze del pubblico.