Elodie lascia Milano e si trasferisce all'estero: ecco dove vivrà e perché

C’è chi ancora spera che la popstar italiana Elodie, attualmente all’apice della sua carriera, faccia marcia indietro e torni a condividere la strada del successo, professionale e sentimentale, con il rapper milanese Marracash. La sua nuova relazione con il pilota di moto GP Andrea Iannone, infatti, non va a genio a molti che la considerano solo una fiamma passeggera, destinata a spegnersi con la stessa velocità con cui la cantante cambia taglio e colore di capelli.

Ma queste lingue tradizionaliste sognano invano: Elodie e Iannone sono sempre più innamorati e non ha sorpreso l’indiscrezione condivisa dal magazine “Oggi” che ha reso nota la decisione dei due di andare a convivere non a Milano, dove abita lei, ma a Lugano, in Svizzera, nella villa di lui. Sembra una decisione coraggiosa, ma Lugano è molto più vicina a Milano di quanto la periferia romana sia vicina alla Capitale, dunque la diva non sarà costretta a stravolgere per intero la sua vita e le sue abitudini. Inoltre tra nuovi progetti, l’uscita del singolo con Margo Mengoni, “Pazza Musica”, il tour “Elodie Show”, interviste ed eventi, l’uragano Elodie non avrà sicuramente tempo di percepire e accusare la sensazione estraniante post-trasloco.

Il sentimento

Il 2023 è stato senza dubbio l’anno della consacrazione di Elodie come popstar italiana; una scalata al successo che sicuramente vede le sue fondamenta più solide nell’esibizione del 2021 a Sanremo, quando, apparendo sul palco dell’Ariston cantando un mash-up di canzoni è stata paragonata a una “Dea”. Tanti cambiamenti, tanti scombussolamenti da quel 2021, inclusi quelli sentimentali causati dalla fine della lunga relazione con Marracash; un periodo privo di tranquillità apparentemente non adatto a intraprendere un nuovo rapporto stabile, tuttavia, è proprio nel mezzo di tutte queste novità che Elodie ha conosciuto il pilota Andrea Iannone.

I due hanno iniziato a frequentarsi un anno fa, comparendo insieme in diverse foto sui social in modo graduale: “Non voglio correre, sono in un momento in cui l’amore va nella direzione giusta, anche se in modo inaspettato- aveva confessato lei in un’intervista al settimanale “Chi”- C’è molto rispetto tra noi, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, rispettoso, ha tante qualità”. Ora la loro storia è più che ufficiale, sempre più solida. A testimoniarlo solo le parole di lui a cornice di un post di dedica per il compleanno di lei: “Ti amo e ti stimo sei immensa. Buon compleanno amore mio”. Forse è proprio la tranquillità caratteriale di Iannone quello che serviva a dar serenità al fuoco sacro di Elodie.