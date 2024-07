Elodie "musi lunghi" con Iannone, Fiorello trasloca in radio, Delogu con un piede all'Ariston

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella settimana calda dei palinsesti televisivi i gossip si sono sprecati sui personaggi della tv. C'è chi si prenderà una pausa (Fiorello?), chi è in stand-by (Ilary Blasi), chi sogna Sanremo (Andrea Delogu) e chi invece alla tv non pensa ma ha altre grane (Elodie).

Fiorello pausa dalla tv, lo showman torna in radio?

Che fine ha fatto Fiorello? Lo showman siciliano è sparito dai radar e persino dai palinsesti televisivi Rai. Intendiamoci, il corso di Viva Rai2! era arrivato a conclusione e Rosario aveva già salutato il pubblico a giugno in occasione dell'ultima puntata. Al suo posto, a ottobre, prenderà il via Binario due, ma tutti infondo speravano che sarebbe tornato in Rai con un nuovo progetto. Invece, a giudicare dalle parole dell'Ad Sergio, Fiorello pare si prenderà un anno di pausa. "Adesso è in vacanza, sul divano con la tv accesa su sport e serie tv. Quando tornerà dalla Sardegna cominceremo a ragionare", ha spiegato Sergio, proseguendo: "Qualche timore che finisca da Simona Sala (la direttrice di Rai Radio 2, ndr) ce l'ho. Lui fa sempre così. Fa due anni, poi si ferma e questo gli consente di ricostruire nuove idee e nuove storie". Quello che è certo è che Fiorello non accetterà lusinghe da altre reti: "Non ha intenzione di andare altrove".

Ilary Blasi fuga a Mykonos con Bastian e l'incognita sul ritorno all'Isola

Dopo le ultime fatiche a Battiti Live, al fianco del fidato amico e collega Alvin, Ilary Blasi si gode le vacanze in Grecia. La conduttrice si è imbarcata su un volo diretto a Mykonos con l'uomo che da ormai due anni è al suo fianco: Bastian Muller. La romana e il tedesco si sono concessi una fuga romantica nell'isola del divertimento e non hanno mancato di condividere foto e video del loro weekend greco. Ma i fan della conduttrice sono più interessati a sapere se la rivedranno il prossimo anno alla guida dell'Isola dei famosi. Il reality è nei palinsesti della prossima stagione di Mediaset (a ruota del Grande Fratello), ma su chi condurrà la trasmissione è mistero. Vladimir Luxuria sembra non avere possibilità per un bis e in assenza di nomi alternativi c'è chi è pronto a scommettere sul ritorno di Ilary. Si vedrà.

Andrea Delogu a Sanremo al fianco di Carlo Conti? "Non decido io"

Sebbene manchino ancora molti mesi (cinque, per la precisione) negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare del Festival di Sanremo. Causa quarti di finale della Coppa Italia, la popolare kermesse canora è stata spostata ufficialmente di una settimana (dall'11 al 15 febbraio 2025) e Conti ha ringraziato: "Così posso festeggiare il compleanno di mio figlio". Ma l'attenzione è tutta puntata sulle figure femminili che saliranno sul palco dell'Ariston al fianco del conduttore toscano. C'è chi spera che la prescelta sia Alessia Marcuzzi, c'è chi tifa per Annalisa - che ha fatto persino un appello a Conti ("Fammi vivere questa esperienza") e chi invece è pronto a scommettere che Andrea Delogu ha già un piede all'Ariston. Del resto, Carlo e Andrea sono impegnati nella conduzione del Tim Summer Hits e la sintonia tra i due è evidente. La Delogu però non si pronuncia: "Non scelgo io. Ora con Carlo Conti devo prima finire il Tim Summer Hits". Insomma, una cosa per volta.

Elodie - Iannone, musi lunghi a Manchester

Filano d'amore e d'accordo dal 2022 ma anche Elodie e Andrea Iannone hanno i loro momenti no. L'ultimo lo ha raccontato il settimanale Chi: "Weekend inglese con qualche turbolenza per Elodie e Andrea Iannone". Secondo quanto raccontato dalla rivista di gossip e spettacolo, la cantante e il pilota avrebbero avuto una lite durante il volo di rientro da Manchester: "La coppia è arrivata domenica sera all'aeroporto di Manchester con l'aria di chi aveva appena terminato di litigare.