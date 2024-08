Elodie protagonista del calendario Pirelli 2025: l'annuncio in accappatoio

Ascolta ora 00:00 00:00

Cantante, attrice e ora anche modella. La carriera di Elodie si arricchisce di un nuovo tassello con il Calendario Pirelli. L'artista nata e cresciuta nella scuola di Amici di Maria De Filippi sarà infatti una delle dodici muse dell'iconico calendario del 2025. L'annuncio è arrivato in anteprima assoluta dal profilo Instagram di Elodie che, attraverso un suggestivo reel, ha svelato di essere stata scelta come protagonista di uno degli scatti di The Cal 2025.

Sulla popolare piattaforma social Elodie si è mostrata con indosso solo un accappatoio bianco griffato "The Cal - Pirelli 2025", abbreviazione con la quale è ormai conosciuto in tutto il mondo il calendario Pirelli, nato nel 1964. Nelle immagini, che durano pochi secondi, Elodie cammina su una spiaggia delle Keys Island, arcipelago della Florida vicino a Miami, dove ha scattato le foto che la vedono protagonista. Nessuna notizia era trapelata fino a oggi sui nomi delle dodici bellissime protagoniste che ogni anno scandiscono il passare del tempo sull'iconico almanacco. Quello di Elodie è di fatto il primo nome ufficializzato della lista di personaggi femminili che hanno prestato volto e corpo per l'edizione 2025, di cui si sa ancora molto poco.

La presentazione ufficiale del Calendario Pirelli 2025 avverrà, come di consueto, nel mese di novembre con una festa esclusiva a Londra. A oggi del nuovo progetto in lavorazione si conosce solo il nome del fotografo a cui l'azienda italiana ha affidato il prossimo The Cal, cioè l'artista americano Ethan James Green e il tema su cui si basa tutto il progetto: "Il ritorno alla sensualità". Sconosciuti invece i nomi delle altre undici modelle protagoniste del calendario, che nella sua lunga storia ha avuto come muse top model del calibro di Naomi Campbell, Helena Christensen, Bella Hadid e Emily Ratajkowski.

Guardando al passato Elodie non è la prima italiana a diventare protagonista del Calendario Pirelli. L'ultima in ordine di tempo ad avere posato per The Cal è stata la modella Elisa Sednaoui, protagonista nel 2013 e nel 2011. Prima di lei avevano posato per il progetto Pirelli anche Bianca Balti, Mariacarla Boscono (per ben tre volte nel 2003, 2004 e 2009), Eva Riccobono, Monica Bellucci (nel 1997) e persino Sophia Loren.

La cantante romana ha mantenuto il segreto sull'importante progetto con Pirelli fino alle scorse ore, quando svestiti i panni di modella è tornata a indossare quelli di attrice sul set del nuovo film di Mario Martone "Fuori".