Elodie a Sanremo con l'abito "effetto nudo": esplode la polemica

Il ritorno di Elodie al festival di Sanremo 2025 porta con sé la prima polemica per l'ex talento di Amici. La cantante è stata ospite di "Sarà Sanremo" per presentare - insieme agli altri Big e ai quattro giovani emergenti in gara- il brano che porterà al teatro Ariston il prossimo 11 febbraio. In studio al fianco di Carlo Conti Elodie si è presentato con un look decisamente audace che ha scatenato le critiche, le stesse che la accompagnano ogni volta che il suo corpo finisce al centro dell'attenzione.

Il corpo come libertà di espressione

Elodie ha più volte dichiarato che mostrare il suo corpo fa parte della sua libertà di espressione di artista. " Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio", aveva detto a Repubblica nel 2023, difendendo la sua scelta di mostrarsi anche fisicamente: " Un corpo è un corpo, sto bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa". Una decisione che Elodie ha ribadito più volte portando sul palco dei suoi concerti look audaci e sensuali, mostrandosi seminuda sui social o sulle copertine dei suoi dischi o semplicemente indossando abiti sexy come quello sfoggiato nello studio di "Sarà Sanremo" mercoledì sera.

La polemica sul vestito di "Sarà Sanremo"

Per la serata di presentazione dei brani in gara a Sanremo 2025 Elodie ha scelto di indossare un vestito aderente con spacco laterale in un tessuto effetto nudo, che ha lasciato ben poco all'immaginazione del pubblico soprattutto per la scelta di non indossare il reggiseno. Le immagini hanno fatto il giro del web in brevissimo tempo, scatenando critiche e giudizi negativi. Il post dedicato alla cantante romana e pubblicato sulla pagina ufficiale di Sanremo su Instagram ha collezionato migliaia di commenti molti dei quali decisamente critici e poco lusinghieri. "C hiodi in bella vista pure stasera… Ditele che a Sanremo si canta non è il calendario Pirelli", ha commentato un utente, riferendosi all'ultimo progetto realizzato da Elodie. Più pungenti altri utenti : "Ti sei dimenticata di vestirti?", "Ah ma non è la pagina di Onlyfans" . E non sono mancate neppure le provocazioni in vista di Sanremo: "Praticamente nuda, magari al Festival potrebbe mettersi in topless ".

Il silenzio social di Elodie

La polemica non ha toccato minimamente Elodie che, al termine della serata evento di Rai1, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti del suo abito firmato Mugler raccogliendo migliaia di like dai

suoi follower. La cantante romana ha preferito non commentare le critiche, ma intanto l'asimmetrico in stile "vedo non vedo" - che ha un valore di 1500 euro - sta andando sold out sul sito del marchio.