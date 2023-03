Elton John, Adele, Spice Girls: le star che hanno detto no a Carlo III per il concerto dell'incoronazione

Un’incoronazione non è un evento che si vede tutti i giorni e l’eco mediatica che l’accompagna vanta pochi, possibili paragoni. La cerimonia di cui sarà protagonista re Carlo III il 6 maggio 2023, poi, avrà gli occhi del mondo puntati addosso, non solo per l’importanza della Corona britannica e la curiosità che da sempre suscitano i Windsor, ma anche perché l’ultima incoronazione di un sovrano inglese è avvenuta ben 70 anni fa. Sua Maestà, da appassionato di musica qual è, vuole che tutto il regno festeggi sulle note dei cantanti più in vista del momento, in un concerto che si terrà il 7 maggio 2023. Quale miglior vetrina, per loro, di questa? Eppure diverse star internazionali hanno dato forfait e qualcuno non ha neppure spiegato il motivo.

Un grande concerto

Diecimila biglietti gratuiti per altrettante persone estratte a sorte, uno show al Castello di Windsor che promette di essere “multisensoriale” , pieno di effetti speciali e nomi celebri a livello mondiale: in onore della sua incoronazione Carlo III ha promesso ai britannici un concerto che non dimenticheranno. Il problema, però, sarà mantenere questa promessa, vista la piccola valanga di no arrivata da molte star e che avrebbe sommerso lo staff di Palazzo. Vedremo la reunion dei Take That, qualcosa che pare avere il sapore di un’operazione nostalgia, benché di certo molto attesa. Non è ancora chiaro, però, se il gruppo parteciperà al gran completo o senza Robbie Williams. Secondo i rumors, infatti, il cantante avrebbe rifiutato la proposta di cantare con i colleghi.

Ancora incerta, purtroppo, è anche l’esibizione dei Coldplay, di Paul McCartney e dei Rolling Stones. Nomi che farebbero tremare il palco. Invece avrebbero risposto no all’invito di Sua Maestà Adele, la quale non avrebbe neanche motivato la sua assenza, Ed Sheeran, che quel giorno si esibirà in Texas, Harry Styles, anche lui a causa di precedenti impegni e altri personaggi da cui tutti si sarebbero aspettati un assenso immediato: Elton John e le Spice Girls (grande delusione per chi sperava di rivederle insieme).

Anche re Carlo III avrebbe accolto la notizia dei forfait con amarezza, ha rivelato una fonte al Daily Mail: "Il re ha suggerito un certo numero di artisti che vorrebbe vedere sul palco e Adele ed Ed erano in quella lista. Voleva davvero che facessero parte dello spettacolo. È una grande delusione...Sono giganti dell'industria dello spettacolo, sono britannici e famosi in tutto il mondo. È un peccato".

Polemiche per Elton John

Le critiche su queste assenze eccellenti sono state inevitabili. Sarebbe soprattutto il nome depennato di Elton John a creare scompiglio. C’è chi ritiene che il suo rifiuto fosse scontato, data la grande amicizia che lo legava a Lady Diana. Quasi il cantante considerasse fuori luogo, uno sgarbo alla memoria della principessa partecipare al concerto che celebra l’incoronazione di Carlo e Camilla. Forse non sapremo mai se un pensiero simile ha sfiorato, anche solo per un istante, la mente di Elton John. Tuttavia sembra che anche lui abbia in agenda degli appuntamenti che non può posticipare e tantomeno annullare. Dunque sarebbe un assente giustificato, diciamo così.