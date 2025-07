Emanuela Fanelli, chi è l'attrice scelta come conduttrice del Festival di Venezia

Lo scorso marzo, il direttore artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia Alberto Barbera aveva annunciato che il festival cinematografico più antico e prestigioso al mondo avrebbe fatto a meno della figura della madrina. A suo dire, si trattava soprattutto di un cambiamento linguistico e aveva annunciato che l'ottantaduesima edizione non avrebbe avuto una madrina, ma una conduttrice. La scelta è ricaduta sull'attrice Emanuela Fanelli, che condurrà la cerimonia d'apertura del Festival di Venezia il 27 agosto e condurrà la serata di chiusura, sempre al Lido di Venezia, il 6 settembre, quando verranno annunciati tutti i film e gli attori vincitori, fino all'annuncio del Leone d'Oro.

Descritta sul sito ufficiale della Biennale di Venezia come una "tra le interpreti oggi più originali e innovative del panorama cinematografico e televisivo italiano", Emanuela Fanelli ha fatto il debutto sul grande schermo nel 2015, facendo parte del cast del film Non essere cattivo, diretto dal compianto Claudio Caligari. Da dieci anni a questa parte non si è mai fermata: ha lavorato a pellicole di successo come Brave ragazze e Siccità, attirando poi l'attenzione del grande pubblico generalista recitando al fianco di Paola Cortellesi nel film campione d'incassi C'è ancora domani. Proprio per questo ruolo ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice non protagonista: premio che aveva già vinto l'anno precedente per Siccità, film che venne presentato proprio al Festival di Venezia, nel 2023. Recentemente è apparsa nel film Follemente,versione rivista e italiana di Inside Out, in cui l'attrice interpreta l'emozione più vicina al desiderio della protagonista Pilar Fogliati.

La sua verve comica insieme al talento le ha fatto ottenere un ruolo fisso nel programma Una pezza di Lundini, con i suoi sketch che sono diventati virali sui social,mentre è molto attiva nell'ambito delle serie tv. Nel 2016 ha partecipato a Dov'è Mario? in cui recitava al fianco di Corrado Guzzanti, attore e comico che poi avrebbe ritrovato sul set della seconda stagione di Call my agent - Italia. Nella serie targata Sky e remake della serie francese Dix pour cent, Emanuela Fanelli interpreta un'attrice piena di sé, sicura al punto da apparire arrogante, che tuttavia non è ancora riuscita a ottenere il ruolo in grado di lanciare ancora di più la sua carriera, trasformandola nella star che lei sente di essere. Per Prime Video è apparsa nelle serie Sono Lillo, con Lillo Petrolo, e in No activity - Niente da segnalare, uscito nel 2024.

Emanuela Fanelli è anche apparsa nel 2019 nel videoclip didel brano Immigrato, inserito come colonna sonora del film Tolo Tolo, e nel 2023l'ha voluta nel video della sua canzoneComica, attrice e conduttrice, Emanuela Fanelli è anche collaboratrice fissa di 610, programma di Rai Radio 2 con