FolleMente, al cinema arriva l'"Inside Out" italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 2015 quando Inside Out, film d'animazione diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen, arrivò al cinema, diventando uno dei lungometraggi più amati nella storia della Pixar. Il film ruotava intorno a Riley, una ragazzina costretta dai genitori a cambiare città e vita. Ma il vero fulcro del racconto era rappresentato dalle emozioni che vivevano dentro Riley. Gioia, Tristezza, Paura, Disgusto e Rabbia diventavano dunque dei personaggi veri e propri, con caratteristiche precise, una personalità legata al sentimento di riferimento e persino un aspetto visivo immediatamente riconoscibile. L'idea si mostrò vincente e Inside Out ottenne un successo internazionale e smisurato, fino ad arrivare alla distribuzione del recentissimo Inside Out 2.

L'idea delle emozioni che vivono dentro di noi come personaggi in carne ed ossa, capaci di influenzare i nostri gesti e le nostre decisioni, è stata recuperata dal regista Paolo Genovese, noto soprattutto per il fortunatissimo Perfetti Sconosciuti, che l'ha inserita nel suo ultimo lungometraggio, FolleMente, in uscita il prossimo 20 febbraio, giusto in tempo per celebrare il mese dell'amore. La storia è quella di due persone, Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati), il primo docente di filosofia e la seconda alle prese con le delusioni sentimentali collezionati nel corso della vita. I due si incontrano per un primo appuntamento. Piero ha paura di iniziare una nuova relazione, dal momento che ha appena concluso il suo matrimonio, rimanendo solo con una figlia piccola da crescere. Lara sa di non avere intuito in ambito sentimentale e si sta ancora cucendo le ferite legate alla sua liason con un uomo sposato. E se Piero e Lara sono i personaggi in primo piano, i veri protagonisti sono coloro che vivono nella loro mente, delle vere e proprie emozioni parlanti che hanno tanto da dire sulle decisioni dei loro "protetti". Nella mente di Piero troviamo Claudio Santamaria che interpreta Eros, Marco Giallini che veste i panni del professore, Rocco Papaleo che fa Valium e Maurizio Lastrico che presta il volto a Romeo, rappresentando la sensibilità maschile. Nella mente di Lara, invece, trovano posto Vittoria Puccini che è Giulietta, Claudia Pandolfi che interpreta Alfa (giocando sull'espressione sempre più diffusa di "maschio alfa"), Emanuela Fanelli che interpreta Trilli e Maria Chiara Giannetta che sarà Scheggia.

Il titolo del film e la sua ortografia, FolleMente, gioca proprio su queste "presenze mentali". Da una parte rimanda al desiderio dei protagonisti di innamorarsi, appunto, follemente. Dall'altra sottolinea la presenza di personaggi nella mente dei due protagonisti, rendendoli folli, quasi incapaci di capire qual è la strada giusta da prendere.

Ma, proprio come avviene anche in Inside Out - a cui il film si ispira profondamente e senza nasconderlo - forse la decisione giusta è quella in grado di abbracciare più emozioni, di scendere a compromessi coi rischi e le svolte inaspettate.