Enrico Nigiotti ospite ad Amici: la storia con l'ex Elena D'Amario, ecco in che rapporti sono rimasti

Tra poco andrà in onda la quinta e attesissima puntata del serale di Amici che vedrà, tra gli ospiti, un graditissimo ritorno. Stiamo parlando di Enrico Nigiotti, cantante ed ex allievo del talent nel lontano 2010. Enrico partecipò alla nona edizione della trasmissione, quella (forse) più chiacchierata in termini di love story. Proprio, in quell’anno, infatti, lo stesso Nigiotti ebbe una relazione con l’attuale ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario. Il 2010, però, fu anche l’anno di Emma Marrone e Stefano De Martino. Insomma, un’edizione seguitissima per il talento dei giovani allievi, ma anche per i loro legami che hanno fatto sognare il pubblico di Canale 5.

La storia d’amore di Enrico ed Elena

Nonostante i tantissimi impegni all’interno della scuola più longeva della televisione italiana, per Enrico ed Elena Cupido ha scoccato la freccia dell’amore. Entrambi erano giovanissimi: lei aveva 18 anni e lui 23. Tra i due è scoppiato l’amore, anche se alla fine le loro strade si sono separate.

Un amore, peraltro, sancito anche da un gesto molto importante del cantante. In molti ricorderanno, infatti, che nella fase serale del programma – la più importante – Nigiotti decise di ritirarsi piuttosto che sfidare la sua fidanzata, cedendole il posto. Dopo quel percorso per Enrico ci fu un periodo buio che lui ha ricordato in un’intervista al settimanale Gente: “Quell'esperienza di Amici l’ho vissuta in modo troppo infantile, al di là dell'autoesclusione. Mi sono rovinato con le mie mani. Ma ho capito che le scelte portano a delle conseguenze. Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi”.

La rottura dopo Amici e l'affetto che li lega oggi

Come anticipato, nonostante il forte amore, la storia tra Enrico ed Elena, dopo l’esperienza ad Amici è arrivata rapidamente al capolinea. Poco tempo fa, la ballerina professionista, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, è ritornata sull’argomento a distanza di anni dalla fine della loro relazione, soffermandosi in particolare sul gesto di Nigiotti di lasciare il talent: “Quel gesto non mi ha tanto convinta. Ricordo quel senso di forte dispiacere nei suoi confronti”, ha detto. Poi, ha aggiunto: “Ho un grande rispetto per l’arte che fa, ce l’avevo già allora e lo stimavo tantissimo. Mi è dispiaciuto che lui mi abbia lasciato il posto. Allo stesso tempo, quell’atto di romanticismo che è rimasto nella storia lo ricordo con tantissimo affetto”.

A portarli alla rottura, i tanti impegni e la distanza, ma anche le incompatibilità caratteriali: “È stato il mio primo fidanzato. Ci amavamo, però non eravamo così affini. Probabilmente ci saremmo divisi ugualmente anche senza New York di mezzo, perché caratterialmente eravamo diversi”, ha spiegato la ballerina a Verissimo. Tuttavia, entrambi conservano un ricordo bellissimo del loro rapporto: “Lo ricordo con un affetto enorme e non me lo dimenticherò mai. Un amore così travolgente non l’ho più provato”, ha confessato Elena. Enrico, invece, non si è mai pentito della sua scelta: “Pentito? Ma figuriamoci, mai avere rimorsi”.

Insomma, ad oggi, entrambi hanno due vite ricche in amore: Elena è felicemente fidanzata con l’attore di Mare Fuori,ed Enrico, invece, è padre di due splendidi gemelli, di nome Duccio e Maso, frutto dell’amore con