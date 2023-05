"Mi voleva sottomessa...". La Pellegrini ancora contro Luca Marin

Da Luca Marin a Filippo Magnini fino a Matteo Giunta. Nella sua biografia "Oro", Federica Pellegrini ha dedicato ampio spazio agli amori vissuti fuori e dentro la piscina. Relazioni chiacchierate, sofferte e soprattutto finite sulle copertine delle maggiori riviste di gossip. Ma dei suoi ex la Divina non ha parlato sempre bene e il primo a pagarne le spese è Luca Marin, che nel libro viene descritto come un uomo " geloso, possessivo" e con un serio "problema di ruolo ".

" Era un ragazzo affascinante, un po' tenebroso, ma purtroppo aveva un brutto carattere" , scrive nella sua biografia la campionessa di nuoto, raccontando il lato più privato della relazione con Marin cominciata nel 2008, quando il nuotatore aveva lasciato la campionessa francese Laure Manaudou. Marin aveva scoperto che la Manaudou l'aveva tradito e per consolarsi si era avvicinato a Federica Pellegrini sua amica da tempo: " Passavamo le giornate insieme, eravamo molto amici, era abbastanza naturale. E io in quel momento ero sola. Abbiamo cominciato così, messaggi, battute, occhiate. Flirtavamo, niente di che. Poi abbiamo cominciato a vederci, ma era ancora soltanto un gioco ".

L'ossessione di Luca Marin

Luca Marini e la Pellegrini si frequentavano di nascosto. Il loro allenatore, Alberto, non tollerava che i suoi atleti avessero storie tra loro, ma i due nuotatori andavano controcorrente. La passione e l'idillio, però, durano poco. " Io ero più conosciuta e lui era ossessionato dal dover dimostrare che questo nella nostra coppia non significava niente. Che comunque lui era il maschio. In pubblico si comportava in maniera sprezzante, maleducata, perché fosse chiaro a tutti che non era affatto sottomesso a me, semmai il contrario ", scrive nel libro la campionessa.

"Era una questione di competizione"

Nella biografia Federica Pellegrini parla di sé come di una donna debole, che non riusciva a frenare il compagno quando in pubblico diceva cose inopportune: " Ma non volevo ferirlo. Ero innamorata e trovavo per lui mille scuse" . La campionessa ha spiegato che il problema era la competizione che Marin sentiva forte tra loro. E quando Federica Pellegrini ha vissuto un momento difficile, sopraffatta dagli attacchi di panico che la costringevano a lasciare allenamenti e gare, qualcosa con Luca si è rotto: " Luca Marin non ce la faceva ad aiutarmi. L'ho già detto, è una persona buona ma ha un carattere difficile ".

La sbandata per Magnini