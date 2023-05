"Si era scarnificato il braccio con le forbici". Quel gesto choc di Magnini per Federica Pellegrini

Nella sua autobiografia Federica Pellegrini ha dedicato ampio spazio a Filippo Magnini. Del resto, il libro ripercorre la storia della campionessa dall'infanzia a poco prima del matrimonio e Magnini ha fatto parte della sua vita per oltre sei anni. Ma dalle pagine di "Oro" si capisce che la relazione è stata tutt'altro che serena. Le crisi vissute e superate dalla coppia di nuotatori sono state tre, ma la prima porta con sé un racconto scioccante su ciò che Filippo è arrivato a fare pur di riconquistare la Divina.

I presunti tradimenti di Magnini

Nel raccontare la sua storia d'amore con Magnini, Federica Pellegrini fa riferimento ad alcuni episodi che lei non definisce tradimenti, ma lascia intendere che il campione non sia stato troppo trasparente nella relazione. " Parte per l'Australia e dimentica a casa il suo vecchio telefono. Lo accendo. Dentro trovo una serie infinita di messaggi che ha continuato a scambiarsi con la sua fidanzata, quella che mi aveva detto di aver lasciato di ritorno da Shanghai. Mi prende un accidente", racconta la campionessa, che parla di un colpo durissimo per lei che gli aveva dato fiducia nonostante Magnini fosse preceduto dalla sua fama di sciupafemmine: "Perché mi ero abbandonata a lui, gli credevo, mi ero trasferita a Roma, ci allenavamo insieme ".

L'addio e il ritorno a Verona

In quel periodo Federica Pellegrini si allena a Roma, ma sentendosi ferita e tradita decide di tornare dalla sua famiglia a Verona. Scrive un messaggio di addio a Magnini e stacca il telefono: "Non volevo sentirmi dire che aveva fatto una cazzata. Non volevo che la gente cercasse di convincermi che si trattava di peccati veniali e che stavo esagerando ". La mamma e il papà della Pellegrini amavano Filippo, ammette la campionessa nel suo libro, e vederla soffrire per lui è stato un doppio dolore per loro.

Il gesto choc di Magnini