"Ingurgitavo cibo poi vomitavo". La confessione della Pellegrini tra bulimia e dismorfia

Le medaglie e i record, che Federica Pellegrini ha conquistato nella sua carriera, sono la parte bella della sua storia di nuotatrice. Dietro ai traguardi e alle gloriose conquiste c'è in realtà un mondo complesso e "malato", che la Divina ha raccontato nella sua biografia edita da La Nave di Teseo, Oro. Per un lungo periodo, soprattutto tra i quattordici e i vent'anni, la campionessa ha avuto problemi di bulimia e dismorfia, due patologie che hanno reso più complicata e dolorosa la sua ascesa verso il successo.

La Pellegrini e la bulimia

La descrizione che la nuotatrice fa nel suo libro dei momenti in cui faticava ad accettare il suo corpo e il peso eccessivo è come un pugno nello stomaco. " La sera, dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante il giorno, vomitavo. Lo facevo sistematicamente, quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato aumentava il senso di colpa", racconta Federica Pellegrini, spiegando i motivi : "Vomitare era un po' come ripulirsi la coscienza e anche la mia maniera di metabolizzare il dolore. Si chiama bulimia ma io non lo sapevo ". Per lei quella era la soluzione per raggiungere il peso perfetto per volare sull'acqua alla caccia di medaglie e record mondiali.

"Ero una ragazzina grassa e brufolosa"

Il rapporto con il suo corpo è sempre stato complesso nell'adolescenza e quando venne scelta per essere la protagonista di un servizio fotografico (insieme a altre atlete) con il fotografo Gérard Rancinan per SportWeek il suo disagio si manifestò in tutta la sua potenza. " Il giorno della presentazione ho il panico. So già che non mi piacerà. Appese alle pareti ci sono le foto. Enormi. Un incubo", racconta Federica Pellegrini, motivando il perché di tanto fastidio: "Rimango pietrificata, vorrei coprirle in qualche modo, soprattutto quelle con il bikini in cui non vedo altro che i rotoli di grasso sulla pancia. È pieno di gente che vede quella che a me sembra una povera ragazzina grassa e brufolosa, truccata come una puttana, mezza nuda ". In quel momento la campionessa aveva solo 17 anni e ciò che provava era umiliazione, inadeguatezza. I segnali di un altro disturbo.

La Pellegrini e la dismorfia