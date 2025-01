"Erano d'accordo". Cosa nascondono le rivelazioni di Corona su Fedez

Fedez a Real Talk

C'è stato un accordo tra Fedez e Fabrizio Corona per far uscire le indiscrezioni, o pseudo tali, sul matrimonio con Chiara Feragni? Questa voce è sempre più insistente e si basa su alcune evidenze ma anche su voci che circolano da tempo negli ambienti di Milano frequentati da Fedez e dagli altri. L'ipotesi attualmente più accreditata è che sia tutto un piano per far parlare del rapper a pochi giorni dal festival di Sanremo, nelle ore immediatamente precedenti le prime prove in teatro. " Fedez, Corona e l'amante si sono messi d'accordo e hanno deciso di rivelare tutto. Perché? Fede vuole rimanere nell'onda, il giorno in cui tutti noi smetteremo di dargli corda potrebbe essere un brutto giorno per lui. Lui odia essere dimenticato. Poi, conoscendo Fedez l'avrebbe denunciato. E invece? Lui e Corona si stanno ancora sentendo al telefono ", scrive Alessandro Rosica, che sui social si occupa spesso di gossip.

È vero che ora tutti parlano di Fedez, ma a quale prezzo? Il profilo social del cantante è in caduta libera, i commenti sul suo conto sono estremamente negativi. È valsa la pena? Qualcuno avanzerebbe il vecchio adagio del "bene o male purché se ne parli" e probabilmente è questo quello su cui hanno puntato se hanno realmente pianificato tutto. Una sorta di all-in che se funziona riporta Fedez in alto, con la vincita di Sanremo, ma se non funziona ne decreta definitivamente la fine come personaggio pubblico con un seguito di massa. Al momento questa strategia ha fatto gioco solo a Ferragni, che impersonando i panni della povera vittima di un marito cinico, traditore e bugiardo, ha riconquistato parte del seguito perso nell'ultimo anno a causa dello scandalo del Pandoro-Gate.

Tra gli indizi che supporterebbero la tesi della rivelazione programmata ci sarebbe anche il silenzio assoluto di Fedez davanti al caos mediatico che lo circonda. Da Sanremo riferiscono che sia tranquillo, che abbia provato e che la prima esibizione sul palco sia andata anche discretamente, ma questa totale mancanza di dichiarazioni da parte di Fedez sul caso potrebbe essere un tassello del puzzle che gli appassionati e gli esperti stanno cercando di ricostruire per capire cosa sia successo. Che la rottura, avvenuta l'anno scorso, celasse dei segreti era chiaro a tutti. Quel che non era evidente è quanto fossero profondi e gravi. Ferragni ha confermato tutto quello che ha detto Corona, si è posizionata dalla parte della vittima e ora ne raccoglie i frutti.

Ma se Corona dovesse davvero fare un video che la riguarda e dovesse rilasciare dichiarazioni vere, ocome tali, quali potrebbero essere le conseguenze su Ferragni e quali le ripercussioni su Fedez?