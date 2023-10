"Ero dipendente dai social". La rivelazione di Laura Pausini

La dipendenza da social colpisce chiunque anche i personaggi famosi. Il desiderio di essere sempre connessi, l'ansia nel dover leggere e rispondere a ogni commento e il bisogno compulsivo di controllare il proprio profilo sono i sintomi più comuni di questo disturbo, che ha colpito persino Laura Pausini. La cantante ha confessato di essere stata dipendente dai social network fino a poco tempo fa e di essere riuscita a superare il problema grazie al marito Paolo.

Il rapporto con i fan e gli haters

Nell'intervista che ha rilasciato al settimanale Grazia, l'artista romagnola ha parlato del suo rapporto con la rete e ha confermato di essere lei stessa a rispondere ai commenti dei follower sulle sue pagine social. Oltre alle repliche affettuose rivolte ai suoi fan, però, Laura Pausini si è scontrata spesso anche con l'odio social, di fronte al quale non è rimasta in silenzio. " A volte mi parte proprio il matto, mi chiedo: 'Se non ti piaccio, che vuoi da me, perché entri a casa mia?'" , ha dichiarato la cantante romagnola, confessando di non riuscire proprio a frenarsi quando si tratta di replicare agli haters. Allora la soluzione rimane quella più drastica: " Adesso cancello i commenti inopportuni e violenti". La tentazione di intavolare una discussione costruttiva con chi la offende, a volte pesantemente e senza motivo, rimane però molto forte: "Razionalmente so che non dovrei sprecare energie con queste persone, ma di pancia e cuore non mi arrendo. Vorrei convincerli a non comportarsi così" .

La dipendenza dai social